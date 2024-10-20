火鍋店火辣｢美女機器人｣派傳單影片瘋傳 真相曝光網民憂一事發生
撰文：TVBS新聞網
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重慶街頭15日出現「美女機器人」在街頭發傳單，精緻的皮膚、火辣的身材，一出現便讓路人紛紛駐足觀看這個相當「擬真」的機器人，吸引了不少路人搶著拿傳單。
從中國網絡上流傳的影片可以看到，「美女機器人」穿著紅色長袖皮外套及紅色短皮裙在街邊發傳單，皮膚也做得相當真實，路人皆被這個「仿真」機器人吸引，蜂擁而至地搶著拿傳單，一旁的路人甚至直勾勾的盯著，似乎在想：
她到底是真人還是假的。
「美女機器人」吸引許多民眾駐足：
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事實上，這名「美女機器人」是一位火鍋店老闆娘，在社交媒體上也小有名氣，甚至還上過不少節目，她以前是街舞專業，且平常就喜歡機械舞，在店內更是常扮成機器人來服務客人，這次將發傳單及表演結合，不只成功提高品牌知名度及曝光率，同時也讓顧客在接收傳單的過程中能感到更加有趣。
事件曝光後，不少商家亦讚賞這種新穎的宣傳形式。然而，也有網友表示擔憂，認為這種形式可能會引發一些不必要的爭議和誤解。尤其怕有男性對「美女機器人」伸鹹豬手，引發糾紛。
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