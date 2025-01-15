湖南醫生邊食煙邊為患者做檢查 網民批醫院回應太牽強
撰文：林芷瑩
出版：更新：
1月12日，有網民爆料稱，湖南益陽沅江市有醫生一邊抽煙一邊為患者做檢查。醫院工作人員解釋，醫生是被迫的，「有一個熟人一定要他抽煙」。
事件在網上引起熱議，有人認為醫院的解釋太牽強，「這跟一有事就是『他喝多了』有什麽區別」，又提醒醫院內明確規定不允許吸煙。
圖片顯示，一名身穿醫生袍的男子一邊抽煙，一邊按動機器，並配文稱「醫生上班可以抽煙？」。爆料者稱，當時他正在陪爺爺在醫院做CT檢查。該帖文定位顯示沅江市南大膳鎮中心衛生院。
《都市現場》報道，沅江市南大膳鎮中心衛生院工作人員表示，涉事醫生50多歲，「有一個熟人一定要他抽煙，他叼著煙進去就忘記了，他也意識到錯誤了」。醫院有規定不能抽煙，目前已在全院通報，並向他罰款500元。
《大皖新聞》報道，沅江市衛生健康局工作人員回應稱，涉事醫生已意識到自己的錯誤，調查處理結果已經上報相關部門。
網民睇法：
不是醫院內不允許吸煙嗎
就放不下那口煙？
這跟一有事就是「他喝多了」有什麽區別
肯定不是一次兩次了
這是道歉的問題嗎？
不痛不癢罰500元
騎電動車上路都罰400了，這罰500太輕了吧
科室裏抽煙就夠離譜的了，更何況還是在操作設備期間
我還碰到過喝酒的大夫
人非聖賢，孰能無過
展板列｢女性墮胎損傷男方家族元氣｣ 醫院急澄清 網民怒斥離大譜大連醫院急症室貼殯葬熱線惹議 民政局回應：避免遭黑中介坑錢武當山藥王谷｢神醫｣判刑6年罰款千萬 醫館開診1個月15名患者死亡陝西長者發燒住院去世數小時才被發現 出事期間疑無醫護人員值守