湖南醫生邊食煙邊為患者做檢查　網民批醫院回應太牽強

1月12日，有網民爆料稱，湖南益陽沅江市有醫生一邊抽煙一邊為患者做檢查。醫院工作人員解釋，醫生是被迫的，「有一個熟人一定要他抽煙」。

事件在網上引起熱議，有人認為醫院的解釋太牽強，「這跟一有事就是『他喝多了』有什麽區別」，又提醒醫院內明確規定不允許吸煙。



圖片顯示，一名身穿醫生袍的男子一邊抽煙，一邊按動機器，並配文稱「醫生上班可以抽煙？」。爆料者稱，當時他正在陪爺爺在醫院做CT檢查。該帖文定位顯示沅江市南大膳鎮中心衛生院。

湖南益陽沅江市有醫生一邊抽煙一邊為患者做檢查。（微博）

《都市現場》報道，沅江市南大膳鎮中心衛生院工作人員表示，涉事醫生50多歲，「有一個熟人一定要他抽煙，他叼著煙進去就忘記了，他也意識到錯誤了」。醫院有規定不能抽煙，目前已在全院通報，並向他罰款500元。

《大皖新聞》報道，沅江市衛生健康局工作人員回應稱，涉事醫生已意識到自己的錯誤，調查處理結果已經上報相關部門。

網民睇法：

不是醫院內不允許吸煙嗎

就放不下那口煙？

這跟一有事就是「他喝多了」有什麽區別

肯定不是一次兩次了

這是道歉的問題嗎？

不痛不癢罰500元

騎電動車上路都罰400了，這罰500太輕了吧

科室裏抽煙就夠離譜的了，更何況還是在操作設備期間

我還碰到過喝酒的大夫

人非聖賢，孰能無過

