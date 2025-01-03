展板列｢女性墮胎損傷男方家族元氣｣　醫院急澄清　網民怒斥離大譜

廣東河源友好醫院內一展板寫有「女性墮胎損傷男方家族的元氣」等內容，引起網民熱議。院方表示，展板並非由醫院設置，是外部人員擺放，但有網民質疑非醫院職工設計的展板為何會擺放在醫院大廳，直言「離大譜」。



圖片顯示，展板上列出墮胎流產對女性的危害，並寫有「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」。

另一塊展板則寫有墮過胎的媽媽所生的第一胎，大多叛逆性強，智商偏低，體質偏弱，並寫了「墮胎是斷祖宗的血脈是最大的忤逆不孝」。

院方表示，展板並非由醫院設置，是由外部的公益宣傳人員擺放，目前已經撤除。

廣東河源友好醫院內一展板寫有「女性墮胎損傷男方家族的元氣」等內容，引起網民熱議。（小紅書）

廣東河源友好醫院內一展板寫有「女性墮胎損傷男方家族的元氣」等內容，引起網民熱議。（小紅書）

爆料者在社交平台發文稱，河源友好醫院的行政人員已聯繫自己，對方稱已接到衛健委消息，與區、市衛健委聯繫，將真實情況提交給上級部門，主要內容為兩個展架非醫院職工設計、擺放，並已撤離，同時已取得網絡中心進行協調。

爆料者稱，院方認為他在傳播未經取證的消息，煽動他人情緒，引發不安。如不進行刪除，醫院將持續聯合河源市網絡中心等相關部門追責。目前，相關帖文已被刪除。

河源友好醫院。（微信公眾號＠河源友好醫院）

網民睇法：

不是她們放的，為什麽放了三四天，沒人撤，爆出來就撤走了

非職員也能擺，醫院也沒發現是不是發傳單也能進醫院發了

無論是否是醫院，醫院領導都存在責任，這麽大個牌子放在這裏好幾天沒人發現，是不是放個危險物品也沒有人發現呢？例如爆炸物之類的呢？

從側面也能反映出醫院管理人員的失職

什麽叫傳播未取證？那圖片不就是證據嗎？原相機拍的帶日期帶時間帶地點的。

什麽叫「如不進行刪除，醫院將持續聯合河源市網絡中心等相關部門對本次事件進行追責」，難道不應該真誠的道歉嗎？不應該深刻的反省嗎？相關人員不應該引咎辭職嗎？？這愚蠢惡心的事究竟是誰做出來的，相關部門不應該對他進行處罰嗎？

