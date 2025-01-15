農民工追討欠薪　廈門國企射水驅趕

1月14日，有農民工到福建廈門象嶼集團外討薪時，被身穿消防服的男子用水槍射水驅趕，導致受傷。



影片顯示，多名身穿消防服的男子手持消防水槍，朝拍片者一直射水，另一名身穿西裝的男子隨後用水槍向另一男子射水。

有農民工到福建廈門象嶼集團外討薪時，被身穿消防服的男子用水槍噴水驅趕。（影片截圖）

有農民工到福建廈門象嶼集團外討薪時，被身穿消防服的男子用水槍噴水驅趕。（影片截圖）

有農民工到福建廈門象嶼集團外討薪時，被身穿消防服的男子用水槍噴水驅趕。（影片截圖）

有農民工到福建廈門象嶼集團外討薪時，被身穿消防服的男子用水槍噴水驅趕。（影片截圖）

拍片者介紹，1月14日，在廈門象嶼集團新總部大樓門口發生多宗農民工討薪的事情，「我也是其中一員，象嶼集團一位負責人出來安排消防演練來逼走農民工兄弟，我在現場拍視頻。被象嶼集團的那個負責人用消防水槍噴了全身的水，醫院出具的報告是我肋骨輕微變形」。

1月15日，象嶼集團行政部工作人員回應稱，不知道農民工被噴水一事，將向相關部門反饋。

工作人員驅趕農民工。（影片截圖）

工作人員驅趕農民工。（影片截圖）

公開資料顯示，廈門象嶼集團有限公司是廈門市屬國有企業，成立於1995年11月28日。經營範圍以大宗商品供應鏈、城市開發運營、綜合金融服務、港口航運等現代服務業為主營業務，並圍繞供應鏈實體進行投資運營。