內地支付寶出現Bug：5分鐘內所有訂單優惠20% 包括轉賬、購物
撰文：許祺安
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據《快新報》報道，網傳內地版支付寶今日（1月16日）下午出現bug，有不少網民在社交平台稱，自己在轉賬或購物時候出現減免優惠。
《經濟觀察網》報道指，螞蟻集團方面向《經濟觀察網》確認這一事實，但並未回應影響區域範圍以及所涉訂單金額整體規模。
報道指，今日（1月16日）下午2時40分起的5分鐘內，多名網友在社交平台上反映支付寶疑似出現bug，所有訂單自動優惠20%，包括個人轉賬、購票、還信用卡、繳納房租等。
據《經濟觀察網》報道，螞蟻集團方面向《經濟觀察網》確認這一事實，但並未回應「政府補貼bug」的準確時間段、影響區域範圍以及所涉訂單金額整體規模。
有人稱事件是因為支付寶在調試政府補貼時出現問題，將所有訂單加入了政府補貼。有網民截圖稱，轉賬4000元人民幣（下同）時，系統自動補貼了800元，只需要支付3200元；有人充值遊戲時，金額為550元，但系統顯示只需要支付440元。
另有網傳截圖顯示，有網民指收到短信，稱若使用了政府補貼bug時的優惠，後續將會自動扣回錢款。
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