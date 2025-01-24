1分鐘內完成44次引體上升　22歲江西女刷新健力士世界紀錄

近日，來自江西的22歲女子謝婷以1分鐘內完成44次引體上升的優異成績，成功刷新了「一分鐘做最多的引體上升（女性）」的健力士世界紀錄，成為新的紀錄保持者。



根據《極目新聞》的報道，謝婷出生於江西，現居廣東，是一名自媒體網紅，主要分享健身及生活方式的內容，擁有超過40萬粉絲。起初，她並未打算挑戰健力士世界紀錄，僅是想記錄自己的訓練過程並與粉絲分享。

然而，隨著訓練的深入，謝婷意識到自己有能力挑戰更高的目標，並決定突破美國選手Inga Simning於2022年創下的1分鐘39次引體上升的紀錄。

謝婷成功刷新了「一分鐘做最多的引體上升（女性）」的健力士世界紀錄。（極目新聞）

在談及打破紀錄的過程時，謝婷表示，自己並未進行特別的針對性訓練，而是依賴日常的訓練累積。提交挑戰申請後，她調整了訓練計劃，增加了引體上升的訓練頻率，不斷細化動作和技巧，以確保每次訓練都能為挑戰做好準備。

謝婷強調，「我從不認為女性和男性在運動上有什麼區別，力量從來不取決於性別。我重視的是每個人對挑戰的態度。」她認為，性別不會限制運動表現，但卻能成為一種不容忽視的動力。

雖然成功打破紀錄，謝婷仍感到不完全滿意，認為自己仍有進步空間。她的下一個目標是繼續刷新自己的紀錄，甚至挑戰「一小時內做最多次引體上升」的世界紀錄。