春節帝王蟹內地銷售火熱　價格跌破千元創新低

綜合內媒報道，近日滿載70噸鮮活帝王蟹的捕撈運輸船到達浙江，將銷往全國各地。春節期間，內地帝王蟹銷售火熱價格走低，跌破千元（人民幣，下同）。



帝王蟹在春節等節假日成為海鮮消費的標誌性商品。（央視新聞）

70噸鮮活帝王蟹的捕撈運輸船到浙江。（央視新聞）

《央視新聞》報道，浙江舟山是中國進口帝王蟹的重要口岸，近日，隨著滿載70噸鮮活帝王蟹的捕撈運輸船到港，這批新鮮海產將銷往全國各地。

據介紹，過去一兩千元一隻的鮮活帝王蟹，今年春節價格跌破千元，創近五年價格新低。目前，線下商超3斤到4斤的鮮活帝王蟹，售價為900多元一隻，部分線上渠道冷凍帝王蟹的價格更是不到400元。

帝王蟹運送至浙江。（央視新聞）

帝王蟹運送至浙江。（央視新聞）

報道指，帝王蟹在春節等節假日成為海鮮消費的標誌性商品。近年來，中國帝王蟹進口量逐年攀升，目前，中國每天平均消費150噸帝王蟹。2024年上半年，進口鮮活帝王蟹的數量同比增長約60%，已經占全球市場總量一半以上。從往年來看，春節前三四天是帝王蟹銷售高峰，商家紛紛加大採購量。