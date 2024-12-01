上海動物園棕熊與迪士尼Duffy撞樣　成新晉網紅引粉絲追捧

上海動物園快11個月大的棕熊「軍軍」，因其棕色毛髮濃密蓬鬆，與迪士尼角色達菲熊（Duffy）「撞樣」，吸引眾多粉絲追捧，更成為上海動物園的新晉「網紅」。



《澎湃新聞》報道，上海動物園飼養員楊俊杰介紹，一對四歲的棕熊夫婦於今年1月4日誕下軍軍，由於棕熊媽媽是第一次生育，沒有哺育經驗，一直對新生兒置之不理，令軍軍變得十分虛弱，園方便決定人工撫養長大。

在飼養員悉心照料下，軍軍茁壯成長，毛色也由深灰色變為淺棕色。為了觀察軍軍的日常健康狀況，一人一熊起初幾乎是共同生活，直至軍軍4、5個月大時才搬到農舍。

上海動物園棕熊「軍軍」的童年照。（澎湃新聞）

上海動物園棕熊「軍軍」的童年照。（澎湃新聞）

回想起幾個月前的時光，楊俊杰仿佛有說不完的說話。他介紹，軍軍性格活潑開朗，喜歡跑來跑去運動，又愛玩各式各樣的玩具，「追著你，黏著你，抱著你的腿，往你懷裏面鑽」「牠長到三四個月的時候，我把牠帶到戶外，帶牠去後面的樹林跑幾百米。跑了一個多月，牠的耐力和體力已經比我厲害了」。

提到軍軍做過的壞事，楊俊杰感到好笑又無奈，「牠小時候也幹過很多壞事。比如他特別喜歡跑到我的床上，在我床上撒尿，抱著我的枕頭撕咬，咬我的拖鞋、襪子，咬各種東西，它還把哺育室的紗門給搞破了」。他表示，熊肯定會有攻擊性，但軍軍從沒咬過他。

上海動物園棕熊「軍軍」被指與迪士尼角色達菲熊「撞樣」。（微信公眾號＠上海動物園）

上海動物園棕熊「軍軍」被指與迪士尼角色達菲熊「撞樣」。（微信公眾號＠上海動物園）

上海動物園棕熊「軍軍」被指與迪士尼角色達菲熊「撞樣」。（微信公眾號＠上海動物園）

上海動物園棕熊「軍軍」被指與迪士尼角色達菲熊「撞樣」。（微信公眾號＠上海動物園）

上海動物園棕熊「軍軍」被指與迪士尼角色達菲熊「撞樣」。（微信＠達菲友你）

6月初，軍軍從人工哺育室「畢業」，回到熊山生活，開始不定時外放，增加運動量，學習各種技能。如今，牠和另一隻棕熊共享展區，每月逢雙號日出場。

今年9月，楊俊杰注意到軍軍突然在網上爆紅，「大家說牠是『潦草小熊』『西郊達菲』，我特意上網搜了，確實蠻像的」。

有遊客帶達菲熊玩偶與軍軍合照。（澎湃新聞）

軍軍的展示牌。（澎湃新聞）

喜愛軍軍的人愈來愈多，上海動物園推出了明信片、掛件、徽章等文創周邊，但遊客投餵成為園方長期面對的難題。

楊俊杰解釋，動物園內大部份動物是不允許投喂，若食物有問題，會對動物的健康造成無法預知的危險；另外，飼養員每天定時定點定量喂食，遊客的投喂會影響飼養員的日常操作，導致動物營養失衡、產生非自然行為。因此，遊客遵守規定不投喂是對軍軍最好的關愛。