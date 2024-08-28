魔術師劉謙證實患肺腺癌　「肺部有陰影」為演出春晚押後手術

今年（2024）知名魔術師劉謙登上央視春晚，不料，這睽違5年的再登場，劉謙卻因搭檔主持人尼格買提的失誤導致出狀況，導致他事後含淚：「估計以後再也參加不了春晚了。」



演出蒙上一層陰霾之餘，28日又爆出他其實在登春晚前就檢查出肺部有陰影，為了演出拖到表演結束後才做手術，他也對外鬆口證實：「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」

劉謙老婆王希怡是飲食集團富三代。（網上圖片）

劉謙因為多次上春晚而廣受華人觀眾認識。（網上圖片）

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先前劉謙曾傳出因創業受挫，導致抑鬱症狀纏身。據《鏡週刊》報導，劉謙在今年春晚演出前就查出肺部有陰影，因不想影響春晚的演出，決定等到表演結束後才做手術。

他也鬆口對週刊證實：「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」目前戒掉煙癮也積極回診追蹤。

劉謙多年來造型變化很大，不僅留了鬚，身形亦發福不少。（網上圖片）

事實上，劉謙今年似乎頗不順，在演出春晚時就因搭檔主持人尼格買提失誤導致撲克牌對不上，讓演出大出洋相。

男星任鲁豫事後爆料，劉謙當晚離開的時候，還含著眼淚跟他說：「估計以後再也參加不了春晚了。」

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今年劉謙再登上央視春晚表演撲克牌魔術，卻因搭檔主持人尼格買提失誤導致撲克牌對不上，讓演出失敗。（ YouTube@央視春晚）

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