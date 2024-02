劉謙登春晚再失手？主持人這表情衝上微博熱搜　疑魔術表演又出錯

台灣魔術師劉謙2012年榮獲美國好萊塢魔術藝術學院的「年度魔術師獎」(The magician of the year 2011 by The Academy of magical art),更是史上首位獲得此項殊榮的華人,備受推崇,但他2019年5度登上央視春晚表演,卻出現致命穿幫,事隔5年,他今晚再度登上春晚,表現更是備受矚目。



劉謙先是要現場觀眾準備好4張撲克牌,接著把桌上洗好的撲克牌洗成4條龍,他邊洗牌邊說「很多人說,劉謙啊,你怎麼這麼多年沒有上春晚,因為這些年來,我都在練習這些事。」他挑戰在40秒內要完成,他不但在時限內切出4條龍,其中牌面排序正好符合他的表演時間是24年2月9日晚間9點13分38秒67,正如計時的手機時間所示,讓在場觀眾嘖嘖稱奇。

接下來的魔術更讓人瞠目結舌,全場觀眾和劉謙一樣手握4張撲克牌,眾人按照劉謙指示,把4張撲克牌撕成兩半,將其中半張藏在身上,再經過各種洗牌方式,最後剩下的半張牌,竟與藏起來的另外半張完全吻合,大家看著手裡的牌不可置信,網友也驚呼「我剛剛跟著變魔術,結果一樣,他是怎麼做到的啊?」不過也有眼尖網友發現,劉謙身邊的主持人尼格買提似乎發現自己的牌面並不一致,神色慌張,而「尼格買提穿幫」、「劉謙真的會魔法」、「劉謙魔術雞皮疙瘩」等關鍵字已衝上微博熱搜,看來劉謙表演仍極具話題。

