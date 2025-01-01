有片｜跨年晚會多名內地女星唱中文版《APT.》　網民：歌詞太尷尬

2024年進入尾聲，內地各電視台也都播送著跨年晚會，其中，湖南衛視請來李一桐、戚薇、李承鉉、虞書欣、黃曉明、黃聖依、楊冪、王星越、丁禹兮、王一博、張韶涵等大咖，可說是星光熠熠，其中由眾女星帶來的串燒舞台引起討論，其中一小段翻唱Rosé《APT.》，改成了中文歌詞，沒想到觀眾反應相當負面，使得「中文版APT難聽」衝上熱搜。



由袁詠琳、沈夢辰、李斯丹妮、張予曦眾女星帶來的「姐姐妹妹聚起來」表演舞台，翻唱Rosé《APT.》，主歌歌詞改成了「瘋狂瘋狂沒有極限／一起跳都不要拒絕／減少思考加入快樂Baby／音樂響起了I need you now／明天再睡今晚Go crazy／舞台已備好了／我們放肆閃耀」，後面副歌卻突然接起了蔡依林的《野蠻遊戲》，被批難聽又尷尬。

湖南衛視跨年晚會眾女星翻唱Rosé《APT.》改成了中文歌詞慘被負評，還讓「中文版APT難聽」衝上熱搜。（微博影片截圖）

被無數網民揶揄「歌詞太尷尬」 點圖放大看看這首「中文版」的Rosé《APT.》：

+ 26

內地網友紛紛傻眼表示：

「有種不知道怎麼吐槽的感覺」

「巨難聽，內娛能不能少刷點短視頻」

「還可以啊，唯一的變化不就是填了中文詞嗎，你們母語羞恥犯了吧」

「能不能不要魔改了，唱點自己本土的歌不好嗎」

「這歌詞也太尬了，腳趾扣地啊，想知道美女們咋唱下去的」

「又土又難聽」



【延伸閱讀】「男神演員歌手」跨年晚會疑「咪嘴」 沒舉咪開口卻有歌聲勁尷尬

陳哲遠31日於湖南衛視跨年晚會與程瀟一起對唱〈迷迭香〉，怎料他牽著女方的手下階梯時，似乎是忘記拿起麥克風，現場有歌聲卻沒有張嘴畫面景曝光，引來大批網民熱議。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】