有片｜跨年晚會多名內地女星唱中文版《APT.》 網民：歌詞太尷尬
撰文：ETtoday
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2024年進入尾聲，內地各電視台也都播送著跨年晚會，其中，湖南衛視請來李一桐、戚薇、李承鉉、虞書欣、黃曉明、黃聖依、楊冪、王星越、丁禹兮、王一博、張韶涵等大咖，可說是星光熠熠，其中由眾女星帶來的串燒舞台引起討論，其中一小段翻唱Rosé《APT.》，改成了中文歌詞，沒想到觀眾反應相當負面，使得「中文版APT難聽」衝上熱搜。
由袁詠琳、沈夢辰、李斯丹妮、張予曦眾女星帶來的「姐姐妹妹聚起來」表演舞台，翻唱Rosé《APT.》，主歌歌詞改成了「瘋狂瘋狂沒有極限／一起跳都不要拒絕／減少思考加入快樂Baby／音樂響起了I need you now／明天再睡今晚Go crazy／舞台已備好了／我們放肆閃耀」，後面副歌卻突然接起了蔡依林的《野蠻遊戲》，被批難聽又尷尬。
被無數網民揶揄「歌詞太尷尬」 點圖放大看看這首「中文版」的Rosé《APT.》：
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內地網友紛紛傻眼表示：
「有種不知道怎麼吐槽的感覺」
「巨難聽，內娛能不能少刷點短視頻」
「還可以啊，唯一的變化不就是填了中文詞嗎，你們母語羞恥犯了吧」
「能不能不要魔改了，唱點自己本土的歌不好嗎」
「這歌詞也太尬了，腳趾扣地啊，想知道美女們咋唱下去的」
「又土又難聽」
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