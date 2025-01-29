2025蛇年｢兩頭春｣不躲春會倒霉？ 雙春雙喜或不宜嫁娶眾說紛紜
撰文：許祺安
出版：更新：
《央視新聞》介紹，2025乙巳蛇年是一個雙春年，即有兩個立春，分別在正月初六和臘月十七。有人說「雙春雙喜」，也有人認為「雙春年結婚會二婚」，更有傳統認為不「躲春」會倒霉。雙春年到底是怎麼一回事？
2025乙巳蛇年是一個雙春年，又被稱為「兩頭春」，在正月初六和臘月十七有兩個立春節氣。
有人認為雙春年比較吉利：「雙春雙喜」「一年有兩春，遍地是黃金」，也有人表示反常現象不好，雙春年是「孤鸞年」，「雙春年結婚會二婚」；更有人稱雙春年要「躲春」，不然會倒霉。
據介紹，從歷法角度來看，中國農歷是陰陽合歷，農歷年長短不一，有的十二個月，有的十三個月。如此一來，農歷正月初一在立春節氣前後游移，才造成了「雙春年」「無春年」等歷法現象。
農歷作為陰陽合歷，月份規定要符合月相周期，也就是一個月長度為29天或30天，平年12個月354天，閏年13個月384天，以此來協調月相周期和太陽運行周期365.2425天。
立春節氣屬於陽歷，二十四節氣的周期也就是太陽運行周期365.2425天。
李子柒將首次亮相央視春晚 講述演出服飾上的非遺故事春晚魔術師把女觀眾「切一半後變不回來」疑失敗 直接下台超尷尬利是文化變質金額嚴重攀比 廣西多地倡少發：情意深淺不在多少錢緬甸詐騙營｜小心！命理師指4生肖2025年最易被騙 屬雞勿投機蛇年2025｜必看「除夕12大禁忌」 過度大掃除隨時掃走財運和福氣