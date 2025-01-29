2025蛇年｢兩頭春｣不躲春會倒霉？　雙春雙喜或不宜嫁娶眾說紛紜

《央視新聞》介紹，2025乙巳蛇年是一個雙春年，即有兩個立春，分別在正月初六和臘月十七。有人說「雙春雙喜」，也有人認為「雙春年結婚會二婚」，更有傳統認為不「躲春」會倒霉。雙春年到底是怎麼一回事？



2025年1月28日，北京，自貢花燈再現北海公園。（視覺中國）

2025乙巳蛇年是一個雙春年，又被稱為「兩頭春」，在正月初六和臘月十七有兩個立春節氣。

有人認為雙春年比較吉利：「雙春雙喜」「一年有兩春，遍地是黃金」，也有人表示反常現象不好，雙春年是「孤鸞年」，「雙春年結婚會二婚」；更有人稱雙春年要「躲春」，不然會倒霉。

兩個立春。（央視新聞）

2025年1月28日，市民在湖南省邵陽市隆回縣桃花坪街道朝陽路一家文體店選購新春飾品。（視覺中國）

據介紹，從歷法角度來看，中國農歷是陰陽合歷，農歷年長短不一，有的十二個月，有的十三個月。如此一來，農歷正月初一在立春節氣前後游移，才造成了「雙春年」「無春年」等歷法現象。

中國農歷是陰陽合歷，月份規定要符合月相周期。（央視新聞）

農歷作為陰陽合歷，月份規定要符合月相周期，也就是一個月長度為29天或30天，平年12個月354天，閏年13個月384天，以此來協調月相周期和太陽運行周期365.2425天。

立春節氣屬於陽歷，二十四節氣的周期也就是太陽運行周期365.2425天。