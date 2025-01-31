嫌銀行利率低　女孩選擇將利是錢存爸爸手中再月領10%利息

新年收利是為許多小孩所期待的，然而如何好好運用這筆錢可成一大學問。據內媒報道，部分中小學生在過年前便已經制定了詳細的利是使用計劃，當中有人收到1000元的利是錢後直呼「沒意思」，更有孩子嫌銀行利率低，把利是錢存在爸爸手裏，選擇每月領10%利息。



據《都市快報橙柿互動》報道，四年級女生小憶在過年前一周，便已經制定了詳細的利是錢使用計劃。這張色彩繽紛的計劃表清晰地列出了利是錢的明細和分配方案。小憶預計獲得3500元的利是錢，主要來自於爺爺、奶奶、外公、外婆、舅舅一家、叔叔一家、姑姑一家和父母的祝福。

小憶在過年前一周，便已經制定了詳細的利是錢使用計劃。（都市快報橙柿互動）

小憶的媽媽陳女士表示，這份計劃是因為學校今年布置了一項作業，鼓勵學生寫下學習計劃和運動計劃，小憶則將其轉化為利是錢使用計劃。陳女士透露，家中有兩個女兒，大女兒正在讀中二，小女兒則在四年級。從小看著姐姐使用利是錢，小憶自然也學會了如何理財。

每年回到杭州後，小憶的第一件事就是去銀行存利是錢。目前帳戶開了三年，存了幾千元。陳女士提到，母女倆會討論存入銀行的金額，雖然她建議存2000元，但小憶希望留更多現金以支付即將到來的興趣班費用。陳女士幽默地補充道，除了存入銀行的錢，小憶的利是錢由她自己保管，並裝在一個可愛的包裏。

在家庭生活中，小憶甚至用利是錢為家庭出一份力，前幾年家裡換車時，她主動挪出100元表示支持，這讓陳女士感到既有趣又暖心。對於女兒平時如何使用壓歲錢，陳女士也不過多干涉，但女兒都會提前和她說一聲，「她自己用錢次數多了，慢慢就能規劃得更好了」。

孩子們的利是。（都市快報橙柿互動）

與此同時，許多中學生似乎對現金利是的興趣減退。一位80後的媽媽提到，她的兒子已經習慣了網上轉賬，今年甚至提前要求將利是錢直接轉到他的帳戶中。值得一提的是，今年讀高一的兒子已對金額敏感起來，她表示，日前兒子看到她先給小姨家的孩子轉了1000元，沒幾分鐘，小姨又轉了1000元壓歲錢回來，「他說你發給小姨，小姨再發給你，帳戶金額一點變化都沒有，沒意思。不過，每年確實只有祖輩給的壓歲錢，才會真的給他」。

另一位中學生的家長也觀察到，以前女兒拿了利是錢，就放在枕頭下枕著睡，但從去年開始，女兒要求將利是錢通過微信發給她，方便她即時購買文具。

部分孩子則將重心放在如何存錢上。家長陳先生的女兒就讀中二，每月他都會給女兒發放利息，每次三四百元，通常在月底發放，這讓她逐漸意識到金錢的價值和管理的重要性。陳先生透露，錢主要是祖輩和親戚給的，每年加起來幾千元。前幾年，他準備去銀行給女兒辦張卡，但當時忘帶戶口本沒辦成，後來錢就裝進女兒的一個挎包中，現在已有幾萬元了。他表示，雖然女兒保管著利是錢，但她對錢的概念仍不甚明晰。有次，他臨時需要現金，想到她手頭有，就借用她的2000元，結果女兒提出要收利息，讓他感到驚訝，「我說好，後來還錢時我給了200元利息，她特別開心」。

這次借錢的經歷，如同點開了女兒的「理財基因」。因此，在學到了利率概念，又了解到銀行利率後，她左算右算，覺得不劃算，覺得還是投資到爸爸手中最劃算。正巧，陳先生也覺得女兒手頭存著這些現金有些風險，乾脆直接「借」走，照舊付給女兒「利息」。如此一來，父女倆決定，利息按10%的利率，分月發給女兒，一個月有三四百元。

陳先生特別提到，前陣子帶女兒和朋友一家去吃飯，點菜時，女兒看著菜單說太貴了，吃不起，一個月的利息還不夠吃頓飯的，把大家都逗笑。他認為，付利息這件事在潛移默化影響中，讓女兒對錢有了概念，對比後明白錢來之不易。