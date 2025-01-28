全紅嬋回鄉過年家門被包圍　邁合村增保安設無人機反制裝置

中國跳水代表全紅嬋日前返回家鄉——廣東省湛江市麻章區麻章鎮邁合村過年，立刻引來大批民眾在門外「打卡」、守候甚至拍攝，邁合村亦加強保安措施，包括增設「無人機反制設備」。



全紅嬋去年巴黎奧運奪得兩金後，人氣進一步暴增，家鄉邁合村儼如旅遊景點，吸引大批遊客到訪、打卡，家門外甚至出現小食街等；去年奧運後她返鄉時，不僅被拍攝，甚至有許多無人機出現拍攝她的家。

全紅嬋在家鄉的一舉一動都被民眾拍下。（微博圖片）

日前，全紅嬋6年來首次在農曆新年返回邁合村過年，自然也引來大批民眾，從社交媒體如小紅書的影片可見，許多人聚集在她家門口守候，拍攝她出入的情況；她前往探望外婆、送手信的情況，也被拍下放上網。

全紅嬋在巴黎奧運後人氣更上層樓。（Getty Images）

內媒引述邁合村部全自華表示，在全紅嬋回家前，村內已安排工作人員在她家門外增設安全圍欄，「可能會有較多遊客去門口拍照，為避免擁堵，我們增加了安全圍欄的寬度」，他又表示為了應對無人機飛行、拍攝的情況，亦在她家附近增設了無人機反制設備。另外，全紅嬋家門外也有警車停泊。

全自華續指，全紅嬋家門外「小吃街」的檔主仍然每日都會擺攤，目前正常營運，又道：「昨天（26日全紅嬋回鄉當日）大概有1、200台車來到邁合村，但也沒有之前暑假時遊客那麼多。」