全紅嬋回鄉過年　利市封寫語句鼓勵家人盡顯暖心一面｜體育熱話

奧運跳水冠軍全紅嬋，時隔6年回家鄉湛江過年，胞兄全進華分享她向家人派發的利市封，上面寫有感人的鼓勵語句，盡顯小妮子善良暖心一面。



17歲的全紅嬋年紀輕輕便全國知名，她自加入廣東跳水隊後艱苦訓練，已6年沒有回家過年。早前在一眾跳水國家隊成員的春節茶會中，師姐陳藝文表示「已經連續幾年沒有過年回家，都忘了（家裏飯）什麼味道了」，全紅嬋便和應「太久沒吃了」。

「利市錢用來花」、新年願望是「首先特別的瘦」，全紅嬋在影片中一貫的童真風格，讓她再次在微博受網友熱議。不過在童趣之外，她更有溫暖動人一面。

被問到新年願望時，全紅嬋表示「首先特別的瘦」。（微博影片截圖）

日前有內地網民分享影片，表示全紅嬋今次回鄉過年引來不少人聚集，同時家門口已安裝護欄，且有志願者及保安在附近巡邏。

她胞兄全進華在網上分享全紅嬋派發三封印有《蠟筆小新》角色「鱷魚山先生」的利市，他本人收到的利市封上，用手寫上「to老哥，人生很短暫，一定要做自己喜歡的事，嬋」。

自全紅嬋人氣爆紅後，全進華便曾被網民指責借胞妹人氣來直播帶貨斂財，不過他父親全文茂曾在接受《央視網》訪問時澄清，全進華在2020年、即全紅嬋奪冠前便已開始直播售賣水果，目的是為當地農民解決滯銷問題，否認兒子「蹭妹妹熱度」。

除賣力售賣的農產品幾乎「零差評」外，全進華也曾公開表示，直播跟影片中幾乎沒有出現全紅嬋的身影是因為不想消費她：「全紅嬋是我妹妹，不是我賺錢工具。」因此全紅嬋在這封利市上寫的這句說話雖然不長，但相信胞兄見到心中肯定萬分溫暖。

全紅嬋為正在讀大學的胞姊全紅月寫上：「大膽去嘗試任何一種風格，大方地讓人去看到妳的美麗。人生只有一次，不妨大膽一點。」

全紅嬋給家人的其中三封利市。（微博圖片）

至於同為跳水運動員的胞妹全紅桃，有傳因身體發育影響以致成績一般，未能進入廣東省隊下已在去年尾退役。今次給她的利市上，全紅嬋寫上「勇敢地面對自己，勇敢的人先享受世界。不要焦慮，不要悲傷」鼓勵胞妹。