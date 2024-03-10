福建百年古墅估價過億打7折拍賣　竟是全國重點文物保護單位？

位於福建廈門鼓浪嶼的百年古墅——黃賜敏別墅，將於3月11日進行第一次公開拍賣，截至3月10日下午4時半，已吸引逾3萬人圍觀，但暫無人報名競拍。

黃賜敏別墅是第八批全國重點文物保護單位，同時為重點保護歷史風貌建築。



黃賜敏別墅將於3月11日進行第一次公開拍賣。（阿里資產）

拍賣公告上顯示，黃賜敏別墅位於廈門市思明區泉州路99號，房屋批准用途是住宅，總層為三層，建築面積高達881.99平方米。該房產的評估價為112,894,720元（人民幣，下同），起拍價則為 79,026,304 元，相當於打7折，參與競拍者需繳納700萬保證金。

拍賣公告還顯示，該房產有鑰匙，無租賃情況，也暫無優先購買權方。

位於福建廈門鼓浪嶼的百年古墅——黃賜敏別墅，將於3月11日進行第一次公開拍賣。（阿里資產）

黃賜敏別墅是第八批全國重點文物保護單位，同時為重點保護歷史風貌建築——金瓜樓。據介紹，金瓜樓因獨特的金色瓜型頂端而得名，建於1922年，是少有的百年別墅，歷任持有者都是富商名流、收藏名家，評估價1.12億多元。

這座三層獨幢別墅，帶前後花園，結構完整，設計精巧，外表奢華，作為拜占庭風格的典範建築，又巧妙結合了閩南傳統建築紋飾，蘊含中國式「瓜絡綿延」的祈福。

競買公告標明，標的物轉讓登記手續由買受人自行辦理，交易過程中產生稅費依照稅法等相關法律和政策的規定，由雙方各自承擔。

處置單位廈門市同安區人民法院法官提醒，黃賜敏別墅的房屋性質為住宅，因此該法拍別墅可以視作商品房來交易，相關稅費無異。目前，房屋已經騰空完畢，在買受人繳納完款項後，可以順利交接房屋。由於別墅屬於國家級文物保護單位，因此在改造裝修方面較為嚴格，若買受人需修繕改造，則需向相關部門具體咨詢。

據介紹，黃賜敏別墅目前產權是個人，可以和二手房一樣買賣交易，但並非黃賜敏後代。另外，產權證的轉變不會改變房子的文物性質。同時，本次房產拍賣涉及的是房主與銀行的經濟糾紛。