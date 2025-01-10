用冰雕出香港地標　還有超長冰滑梯　哈爾濱冰雪大世界怎麼玩？

一年一度的哈爾濱冰雪大世界開幕了，今屆冰雪大世界擁有豐富多彩的觀光及娛樂項目，像是有超人氣超級冰滑梯、雪花摩天輪，以及各種冰雕景觀等，規模也迎來了史無前例的大升級，讓市民遊客沉浸式體驗繽紛的雪國嘉年華。

來到哈爾濱冰雪大世界到底要怎麽玩？這篇必玩項目指南或許能幫到大家！



冰雪大世界必玩項目：超級冰滑梯 體驗「冰雪飛人」快感

冰雪大世界是哈爾濱一年一度以冰雪主題打造的嘉年華，每年的開放時間為聖誕節至次年三月初期間。

在這裏，可以欣賞各式各樣精美壯觀的冰雕、雪雕景觀，尤其在夜間燈光的渲染下更顯迷人，宛如置身在一個幻彩繽紛的冰雪國度。

哈爾濱冰雪大世界創立於1999年，今年已舉辦到第26屆，面積擴大至100萬平方米，相當於140個足球場，為歷屆規模之最。（Getty/當代中國授權）

今屆哈爾濱冰雪大世界以「冰雪同夢，亞洲同心」為主題，以30萬立方米的冰雪，將中國文化及現代風格相結合，於100萬平方米的雪地上，建成了過百個冰雪景觀，為歷屆規模之最。

作為冰雪大世界重磅推出的網紅項目，今屆的超級冰滑梯迎來全面升級，冰滑道從去年的17條增至24條，另外還有10多條雪圈滑道，讓大家全方位享受玩雪的樂趣。

遊客隨着超級冰滑梯一路飛馳而下的時候，冰面燈光會隨之變化，變幻出不同的色彩，動感十足。（視覺中國/當代中國授權）

哈爾濱冰雪大世界網紅項目「超級冰滑梯」新增至24條冰滑道，承載量大大提升。（視覺中國/當代中國授權）

此外，今年，超級冰滑梯等候區亦增設了300米長的防風暖棚，讓大家歡樂和溫暖兩不誤。

坐上專用爬犁，在521米長的超級冰滑梯飛馳而下，在滑落的同時，冰面的燈光還會隨之跟着變化，如此暢爽和刺激的體驗，難怪成為冰雪大世界的「王牌」項目，喜歡速度的朋友一定不要錯過！

冰雪大世界必玩項目：雪花摩天輪 坐「冰城之眼」俯瞰哈爾濱美景

坐落於松花江畔的雪花摩天輪，除了是哈爾濱新晉地標外，也是冰雪大世界的必玩項目之一。

雪花摩天輪高120米，相當於42層樓高，中間是6瓣雪花造型，當陽光灑落的時候，摩天輪變得晶瑩透亮，十分唯美。

雪花摩天輪由6瓣雪花「組成」，當陽光灑落的時候，摩天輪變得晶瑩透亮，十分唯美。（IcIcccc@小紅書/當代中國授權）

120米高的雪花摩天輪是今屆冰雪大世界的一大亮點，更是哈爾濱的旅遊地標。（視覺中國/當代中國授權）

雪花摩天輪共有48個10人轎廂，當中特別設有6個打造了透明玻璃底部的吊艙，可以讓大家從不同角度，將整個冰雪大世界的絕美景觀及哈爾濱松花江兩岸風光盡覽無遺，感受摩天輪獨特的刺激與浪漫。

冰雪大世界必玩項目：打卡世界各地冰雕版地標 香港也有份

作為歷屆規模最大的冰雪大世界，園區共設有冰雪同夢、亞洲同心、東亞區、中亞區、西亞區、南亞區、東南亞區、雪山光影區和冰雪歡樂匯區9大分區，將42個國家及地區的地標景觀，以冰雕形式進行還原，包括哪些名勝呢？

冰雪大世界「亞洲同心」主塔，以亞洲奧林匹克理事會官方會徽作為靈感。（IcIcccc@小紅書/當代中國授權）

在航拍角度下，「亞洲同心」主塔則會呈現出太陽的形態，無論是白天還是夜晚，都能帶來震撼的視覺效果。（視覺中國/當代中國授權）

首先是占據「C位」的「亞洲同心」主塔，今屆主塔以亞洲奧林匹克理事會官方會徽作為靈感，從遠處觀看，「亞洲同心」就像一座豐碑佇立在冰雪大世界之中，神聖莊嚴；

而從高空俯瞰，塔心則會呈現出太陽的形態，無論是白天還是夜晚，都能帶來震撼的視覺效果。

在冰雪大世界的冰雕景觀中，大家認得出有哪些世界名勝地標嗎？（視覺中國/當代中國授權）

今屆冰雪大世界，匯集了各式各樣造型精美別緻的冰雪景觀，包括來自42個國家及地區的地標名勝。（視覺中國/當代中國授權）

除了「亞洲同心」主塔，冰雕景觀亦包括了北京天壇、印度泰姬陵、新加坡魚尾獅、卡塔爾魯塞爾體育場、泰國大皇宮、阿聯酋哈里發塔等著名地標，還有香港金紫荊銅像和澳門大三巴，宛如一個巨型冰雪版雕塑公園，精彩紛呈。

冰雪大世界必玩項目：全新巨型雪花冰迷宮 置身奇幻冰雪王國

雪花冰迷宮是今屆冰雪大世界的全新項目，迷宮占地面積近5,000平方米，直徑近80米，牆壁全部由晶瑩剔透的冰體建造，雪花和迷宮元素相結合，夢幻十足！

穿梭於經過精密計算的雪花冰迷宮之中，除了要動動腦筋尋找出口，還能和十二生肖造型的精美冰雕進行互動，仿佛置身奇幻的冰雪王國，每一步都充滿驚喜和樂趣！

冰雪大世界中擁有許多特色冰雪活動，像是打冰尜、冰上單車等讓遊客逐一體驗，圖為冰上單車。（冰雪大世界@微信公眾號/當代中國授權）

雪花冰迷宮占地面積近5,000平方米，直徑近80米，牆壁全由冰體建造，沿途坐落了十二生肖造型的精美冰雕。（視覺中國/當代中國授權）

雪花冰迷宮，是今年冰雪大世界的全新項目，雪花和迷宮元素相融合，極具特色。（大淑o@小紅書/當代中國授權）

冰雪大世界今年推出了不少精美的文創產品，圖中為其中一款冰箱貼。（冰雪大世界@微信公眾號/當代中國授權）

哈爾濱冰雪大世界的精彩項目當然不止這些，像是打冰尜（冰面陀螺）、汽車芭蕾秀、冰上單車等刺激又有趣的活動都能在園區中體驗得到。

今個冬天，大家有機會不妨到哈爾濱，感受一下這個冰雪嘉年華的魅力吧！

旅遊小資訊

哈爾濱冰雪大世界

地址：哈爾濱市松北區太陽島西區冰雪大世界園區

更多購票及交通資訊，請到哈爾濱冰雪大世界官網或微信公眾號查閲。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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