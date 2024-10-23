有片｜網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡　無人機直擊摔倒瞬間

內媒《上游新聞》報道，近日有網民發帖稱，10月20日四川雅姆雪山，有一男子登頂時不慎摔倒墮下，最終不幸離世。當天，遊客張先生（化名）的無人機正好拍到了男子摔倒時的場景。



網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡。（上游新聞）

網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡。（上游新聞）

近日有網民發帖稱，10月20日，有一名男子在四川雅姆雪山登頂時突然滑墮，其後不幸身亡。22日，一位自稱是男子隊友的女子發帖稱，意外發生後她曾陪着男子等待約8小時，但最終男子仍不幸離世。

網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡。（上游新聞）

網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡。（上游新聞）

恰巧使用無人機拍到男子摔倒一幕的張先生表示，他自己並未登頂，到了5168米的海拔高度就放棄了。張先生在某社交平台發帖稱：「雅姆雪山10月20日滑墜事故瞬間，回看視頻才發現拍到了滑墜瞬間。」張先生補充：「他是登頂後往下走的時候出的事，人已經不在了。」

還有一名遊客也通過影片記錄了當時的場景，據其介紹，摔倒的男子裝備齊全，滑墜應該是意外。他還表示：「雅姆雪山攀登還是比較有難度的，最上面那段屬於技術型攀登，兩邊都是懸崖，非常危險，需要大冰爪和冰鎬等專業設備。」

網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡。（上游新聞）

據四川甘孜森林消防表示，21日，消防工作人員就已經上山進行了搜尋，是把人找到了的，但對男子是否去世並不知情。甘孜應急管理局職員則表示，當天未收到報警電話，暫不清楚具體情況。

據悉，公開資料顯示，雅姆雪山海拔5374米左右，屬於貢嘎山支系海子山脈，它也是海子山脈除主峰雅拉雪山外，唯一有終年冰川的雪山。不少專業登山愛好者表示，雅姆雪山是一座初級難度技術性山峰，攀登途中路況多樣，需要經過高山草甸、碎石陡坡、雪坡、冰川等，整體攀登難度較高。