男童好奇摸列車誤墮月台空隙　上海南站乘警出手50秒救起

一名4歲男童與家長在上海南站的月台候車時，從未見過列車的他，在好奇心驅使之下伸手觸摸已停站的列車，卻不慎跌落車廂與月台之間的空隙，正在巡視的乘警立即跑上前，聯同列車工作人員，僅用50秒便救起男童。



《澎湃新聞》報道，事發於2月1日晚，當晚8時49分，由上海南站開往北京南站的D10次列車正停靠在4號月台。該名男童在跟隨父母下電梯後，因第一次見到列車，便好奇地上前觸摸車廂，結果不慎跌落月台空隙。

男童因好奇觸摸車廂，不慎跌落月台空隙。（上海鐵路警方）

男童跌落空隙後情緒激動、哭聲不止，周圍乘客見狀立即呼救。正在月台巡視的上海鐵路公安處乘警支隊民警立即上前，迅速確認男童的位置，一邊安撫他的情緒，一邊尋找合適的施救角度。

經過短暫的觀察，乘警和列車工作人員用雙手慢慢將男童從空隙中拉出，整個過程僅用時50秒。經初步檢查，男童僅受到驚嚇，身體並無大礙。