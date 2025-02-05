大S去世｜子女撫養權歸汪小菲！律師稱S媽黃春梅僅得「這招」爭奪

台灣女星徐熙媛（大S）不幸驟逝，身後留下的龐大遺產及兩名未成年子女的撫養權歸屬，也成為焦點，台灣律師呂秋遠表示，兩個孩子的撫養權會歸汪小菲，且汪小菲想把兩個孩子帶走，是可以的，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係。如果S媽黃春梅想要回小孩，僅有一個方法，但相當不容易。



大S母親黃春梅（左二）。（FB）

汪小菲和大S最後離婚收場。

呂秋遠在FB發文指，根據台灣民法，離婚後若原本負責監護的父母一方過世，孩子的親權（撫養權）將自動轉移至另一方，也就是說，汪小菲擁有孩子的撫養權，「就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人」，即使大S已經再婚，由於具俊曄並未收養這兩名孩子，在法律上僅與孩子屬於姻親關係，因此無法主張親權。

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至於遺產分配問題，目前依照法律規定，遺產應由配偶與未成年子女平均繼承，各佔三分之一，不過，未成年子女的財產管理權歸監護人所有，若汪小菲成為監護人，他將有權管理孩子的遺產。

呂秋遠律師表示，在過去的案例中，若生父本意良善，就會把財產信託，等孩子成年後使用；生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。

對於撫養權的安排，大S的家人仍可以向法院提出「變動最小原則」及「未成年子女的意願」，聲請改訂撫養權，由家人來擔任監護人。不過呂秋遠律師認為，除非汪小菲願意妥協，否則訴訟相當不容易，遺產部分，也只能希望汪小菲願意信託，但無論如何，都有很多的變數。

碰過不少離婚的爸媽詢問相關問題，他直言「我只能說，好好活着」，除非台灣立法院願意修法，否則規定就是如此，未來到了法院，也只能以改定親權的方式，由家人努力爭取孩子留在身邊了。

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