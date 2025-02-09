廣州車主深夜車窗被砸　知內情後稱：不會追究任何責任

據《縱覽新聞》報道，2月8日，廣州一名男子稱私家車車窗在屋苑被砸，車內的AED（自動體外去顫器）也被拿走。車主推斷，砸車窗的人是遇到緊急情況才破窗，他並不會追究任何責任。



葉先生的車窗被砸。（縱覽新聞）

據廣州葉男介紹，2月8日早上8點，他發現手機有十多個未接電話和一條消息：「你好，車主，我的父親突發心梗，急需除顫器，現以破窗拿出使用......萬分焦急，我們會承擔今晚所有的損失，給你帶來不便，深表歉意。」

由於事發深夜，葉先生未能接到電話。到停車場，葉男發現私家車後座車窗被砸，AED也被拿走。

葉先生車上標識。（縱覽新聞）

8日上午，二人取得聯繫後，砸窗男子表示，其父親深夜突發心梗，但120還未到，看到葉先生的車上有AED標識，多次聯繫車主未果後，只能破窗，並承諾會進行補償。

葉先生表示，因其父也曾心髒不適，他在車上準備了AED和急救包，並在車上張貼了標誌：「車內配有AED，緊急情況可破窗使用」。

葉先生還稱：「這一次我的AED能夠派上用場，我覺得十分欣慰，希望這份愛心能傳遞下去，也祝願所有人都身體健康，遠離疾病。」