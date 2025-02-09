杭州39歲女患流感因工作拒住院　｢硬抗｣3日變白肺

據「健康杭州」公眾號報道，杭州一名39歲女子春節前患流感後，因為有亟需處理的工作，拒絕了醫生住院治療的建議，誰知3天後好幾葉肺竟都出現了「白肺」。



39歲的程女士（化名）是名「工作狂」，春節前夕，程女士突然感到全身酸痛，十分畏寒，便服用了感冒藥，但體溫仍迅速上升。隨後程女士到杭州市第三人民醫院發熱門診一查，確診感染了甲型流感病毒，並伴有輕度肺炎。

肺炎圖片。（健康杭州）

但想到家中子女正備戰期末和年前亟需處理的工作，她最終婉拒了醫生進一步住院治療的建議，選擇口服藥物回家觀察。

結果情況反而進一步加重，程女士好幾葉肺都出現了「白肺」現象，指間血氧飽和度只有88%，血心肌酶譜、肌鈣蛋白的指標、肝功能的指標也出現了明顯的異常。入院治療7天後，程女士順利康復出院。

冷報浪主任醫師在門診。（健康杭州）

醫生冷報浪解釋，相比普通感冒，流行性感冒的傳染性更強、症狀更嚴重、更容易出現併發症。比如，流感在長期沒有痊癒等原因的作用下，就會使得病毒向下蔓延到肺部。一旦感染下呼吸道，就會引發病毒性肺炎。

一旦確診流感，需積極抗病毒治療。流感治療最佳時間窗，一般是指發熱後的48小時內進行抗病毒治療。