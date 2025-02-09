HUAWEI WATCH可用醫保購買惹議　深圳多家藥店銷售火爆

內媒《南方都市報》報道，近日，深圳、廣州等多地網民在社交平台表示，可以用個人醫保賬戶中的錢去藥店購買華為WATCH D2，引發監管注意。據介紹，涉事產品確有二類醫療器械註冊證，屬於政策規定可用個人賬戶支付的「醫療器械」。



多地網民稱可使用醫保賬戶資金購買華為WATCH D2。（微博）

報道指，在廣州、深圳的多家藥店，均可使用醫保賬戶資金購買華為WATCH D2，且銷售火爆，多家藥店內已無現貨需要預約。但在深圳使用個人醫保賬戶購買該產品最多只能抵扣300元（人民幣），其餘部分需自費支付。

廣州可用醫保支付華為WATCH D2。（南方都市報）

據介紹，華為WATCH D2屬於醫療器械，因此可以使用醫保支付。華為商場官網顯示，華為WATCH D2全稱為「腕部動態血壓記錄儀」，售價為2888元，獲得藥品監督管理局二類醫療器械註冊證，適用範圍為「用於單次或24小時內設定的不同時間段里在靜止情況下測量人體的收縮舒張壓、脈率（僅適用於18歲及以上人群），供醫護人員參考分析」。

藥店廣告。（南方都市報）

國家醫保局職員則回應稱，取得醫療器械註冊證的產品是可以走醫保付款的，但具體還要看當地是否有其他的相關政策。

華為WATCH D2具有藥品監督管理局二類醫療器械註冊證。（南方都市報）

藥店內的廣告。（南方都市報）

網民意見兩極，有人表示合理：「我覺得沒毛病，它確實是醫療器械，而且醫保個賬本來就是個人財產，為什麼不讓用」「支持！隨時隨地能知道身體狀況，特別好！」。

也有網民表示並不支持：「開這個頭其實不大好，醫療屬性相對電子產品屬性佔比太低，某些公司可能就會在電子產品加一點點醫療功能鑽空子進醫保，防不勝防。」「其實個人感覺還是需要限制一下，雖然說個帳也是自己的錢，但誰又能保證自己個帳的錢夠自己一輩子看病花費。」