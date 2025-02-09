「成都雪村」鋪棉花呃遊客 遭踢爆即道歉關閉：天氣暖和不似預期
撰文：朱加樟
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四川成都一個景區對外宣傳有雪中美景，但事實卻是用棉花鋪裝，最後向遊客公開致歉，並關閉景區。
內媒《現代快報》報道，號稱「成都雪村」的景區位於四川省成都市邛崍市大同鎮金山村，是南寶山旅遊區中的一個小景點。因其對外宣傳的雪中美景，讓不少遊客慕名前往，然而近日遊客到達現場後才發現，照片中的雪花實際上是棉花。
去過的遊客紛紛在網上留言稱，「門票是真的，雪是假的！」「本來是去看雪的，結果你給我看棉花。」「不配雪村的名字，全部是棉花，花是塑料的……」
「天氣暖和，雪村無法呈現」
南寶山旅遊區通過8日在官方微信向遊客公開致歉，表示雪村項目是基於天氣預報春節降溫會下雪，在旅遊區內打造的一個網紅打卡點位，但是2025年春節，天氣暖和，雪村無法呈現，為了營造出「雪」的氛圍，旅遊區在網上採購了雪棉鋪裝，於大年初一開放，但事與願違，沒有達到預期的效果，給前來觀光的遊客留下很不好的印象。
南寶山旅遊區稱，得到廣大網友反饋後，旅遊區於初二開始清理所有雪棉，讓旅遊區回歸本色，如需退票可在遊客中心售票處或通過原購票渠道辦理退票。
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