北上注意｜餐廳｢必吃榜｣｢5星門店｣有假？上海警拘3人賣假牌賺百萬

內媒《澎湃新聞》報道，上海警方近日偵破了一起銷售假冒註冊商標的商品罪案件，3名犯罪嫌疑人涉售賣美食平台標識牌匾，已被依法採取刑事強制措施。



網店內出售的牌匾。（上海市公安局）

2024年11月初，上海一名李姓男子報警稱，在就餐時發現一餐廳店內懸掛有大眾點評App「必吃榜」的證明牌匾，但在線上查詢時卻並未找到。警方調查發現，涉事店鋪所懸掛的牌匾為假冒產品，是餐廳老闆在某獎牌製作網店內購買。

警方隨後拘捕涉案網店實際經營人與員工共3人，當場起獲了大量印有「必吃榜」「黑珍珠」等印有品牌公司logo的假冒牌匾。

真假對比。（澎湃新聞）

據介紹，截至案發，該店鋪便售出相關假冒牌匾上萬個，非法牟利100餘萬元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，已被依法採取刑事強制措施。同時，民警也對曾購買過該假冒牌匾的商戶，逐一上門開展法律告知以及批評教育。