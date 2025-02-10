唯一倖存者　四川男登雅姆雪山滑墜、走錯路　失聯55小時奇蹟生還

四川甘孜雅姆雪山多次發生有登山者滑墜遇難的事故。2月8日，在雅姆雪山失聯55小時後奇蹟生還的登山者志鵬（化名），講述了自己進山、遇險、獲救的全部經歷，包括過於自信減重6斤放棄光源，自己在懸崖裂縫中等待救援，「希望我的親身經歷，能夠警示大家！」。



《上游新聞》報道，25歲的志鵬是四川德陽人，2月8日，他講述了自己在雅姆雪山的驚險經歷，「我是雅姆雪山失聯一天一夜後生還者本人，是雅姆雪山唯一一個失聯後的倖存者」。

1月31日，志鵬同網上邀約另外3人從成都出發，目標是攀登「入門級」的雅姆雪山。當晚8時，4人抵達雪山腳下的村落，由於天色已晚，3個同伴選擇在民宿過夜，只有志鵬選擇重裝上山，「可能是我比較自信吧，選擇獨自上山」，4人約定2月1日凌晨4時在攀登路線上的小海子會合。

志鵬（右）成功獲救。 （小紅書）

當晚，志鵬遇到將滑墜事故遇難者遺體轉運下山的隊伍，但沒有引起他的警惕，「以前登山也遇到過類似情況，所以一點都不害怕」。2月1日凌晨4時左右，3名同伴到達小海子和紮營的志鵬會合。為了減輕負重，志鵬將帳篷、睡袋、睡墊、氣罐等留在營地，除了主要登山設備，他只攜帶一件羽絨服、一瓶紅牛、一瓶礦泉水、一瓶熱水、一支能量棒、4支能量膠、一條電解質粉，還有一些堅果，就和同伴們輕裝出發了。

由於四人是臨時組隊，配合並不默契，其中一名攀登經歷豐富的人很快便消失在眼前，另一名同伴則在登山途中因體力不支決定下山，僅剩志鵬與同伴阿岳（化名）。為了加快進度，志鵬到達雅姆雪山腳下左線大平台時決定降低負重，卸掉頭燈和山杖，「丟掉頭燈是一個錯誤的決定，沒考慮天黑下不來」。

志鵬介紹，90%以上的登山者也會選擇雅姆雪山左山脊線，但因前期浪費太多時間，為了盡快登頂，志鵬和阿岳選擇中線靠右直上的線路，「中線靠右直上更快，但危險系數也更高」。

隨後，阿岳因體力原因放棄登頂，志鵬此時也發現手機和充電寶的電量耗盡。為進一步減負，他將手機、充電寶以及60米的繩索交給阿岳，雙方約定下山時在原地會合，「一共可能卸掉了6斤的負重，然後我繼續登山，還是對自己過於自信了吧」。

志鵬與同伴阿岳分開前的身影。（影片截圖）

志鵬與同伴阿岳分開前的身影。（影片截圖）

在太陽落山前約2個小時，志鵬距離山頂只有2、30米，惟此時他發生滑墜，從山背面滑墜了10米左右，右腳被左腳的冰爪刺傷，幸傷勢並不十分嚴重。經過一個多小時的掙扎，志鵬成功走出滑墜處，經過約半小時的攀爬後終於登頂。

志鵬介紹，之所以要堅持登頂，是想登頂後從山左側下山，該路段可能有鋪裝的路繩，下山會較快、更安全。惟當時天色全黑，他只能摸黑下降，甚至一度走錯路，「走到了一個山脊線，發現下面是懸崖」。自感下山無望的他，只能回到懸崖上方一個棺材大小的裂縫，「能夠遮擋一點風。於是我躺了下去，就在那裏熬」，由於飲用水早就喝光，他只能用冰鎬敲碎幾塊冰吃用，「不敢吃太多」。

志鵬拍片紀錄登山過程。（影片截圖）

凌晨時分，志鵬見遠處有很多燈光，「當時覺得是來營救我的」，他嘗試大聲呼喊，又用冰鎬敲打石頭希望擦出火花，又舉起急救毯希望鋁箔反光，但仍未能引起救援人員的注意。當時，有人走到他所在懸崖下方約6、70米的地方，他以為自己被發現，但時間一分一秒地過去，內心開始有點絕望。

志鵬憶述，真正覺得害怕的是「在半睡半醒的狀態中，突然感覺自己胸口有點涼，嚇得自己清醒了很多」。他意識到此狀況可能是失溫前兆，於是開始做屈膝活動身體，一直到天快亮才睡覺。

當志鵬從懸崖的縫隙中爬出時已天亮，更發現山下有嚮導正帶著登山隊伍登山。當嚮導走到靠近他約100米的位置時，終於發現大聲呼救的志鵬，便立即通知救援隊。2月2日下午3時許，志鵬終於回到雪山腳下的多拉村。

志鵬拍片感謝所有救援人員。（影片截圖）

從進山到出山約55小時，志鵬經歷了失聯、滑墜到成功獲救，「村民和嚮導告訴我，我是在雅姆雪山第一個失聯後，成功獲救的倖存者」，但他同時為給家人、朋友帶來的擔心而感到愧疚。

志鵬事後得知，同伴阿岳因遲遲未等到自己，只能在2月1日天黑前獨自下山，但下山後沒有見到自己的身影，於是立即通知其家人。得知志鵬失聯，其家人連夜從成都趕到雅姆雪山，報警的同時還在網上發文求助，尋求目擊者。

為了營救志鵬，多方組成的救援隊伍於2月1日晚連夜上山營救，由於夜晚的雪山十分危險，救援隊伍也身處險境，他對此感到很愧疚和自責。

這次經歷也為志鵬留下深刻教訓，他坦承自己不應該非法攀登，並提醒大眾不要被網上的影片誤導，即使是所謂的「初級雪山」，實際上攀登難度還是很大，一不小心就可能喪命，安全永遠是第一位，他這次在通訊器材手機和光源問題上，就犯了嚴重的錯誤。

雅姆雪山海拔5374米。（小紅書）

公開資料顯示，雅姆雪山海拔約5374米，屬於貢嘎山支系海子山脈，也是海子山脈除主峰雅拉雪山外，唯一有著終年冰川的雪山。雅姆雪山早於2024年10月1日封山，山腳下立有告示牌，禁止遊客進山。

雅姆雪山多次發生有登山者滑墜遇難的事故。2025年1月31日，有登山者違法登山，並發生二次滑墜遇難。2024年12月21日，一名重慶籍登山者在成功登頂後下撤時滑墜，頭部撞到石頭，不幸遇難。2024年10月20日，一名男子不慎滑墜受傷，在山上無法下撤，不幸去世。