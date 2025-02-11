西安男盜用女同學照片上網與他人曖昧對話　律師：侵犯肖像權

西安女子袁某在社交平台上稱，發現其照片從2022年到2024年期間被高中同學王某偉盜用，對方在社交軟件「soul」上用其照片註冊賬戶，並在與他人聊天時發布強烈性暗示的照片。

近日，王某偉在道歉信中承認侵犯袁某隱私，盜取照片假冒身份註冊賬號，和他人聊天、發布性暗示照片。



袁某介紹，從2022年到2024年期間，高中同學王某偉盜用其照片，在社交軟件「soul」上用其照片註冊賬戶，網名為「軟怡崽」，並在與他人聊天時發布強烈性暗示的照片。王某偉的行為被發現後，已於2月6日拍片公開道歉，並手持澄清信出鏡。

在澄清信中，王某偉承認侵犯袁某隱私，盜取照片假冒身份註冊賬號，和他人聊天、發布性暗示照片。該道歉信末尾附有王某偉的簽名、身份證號信息和指紋印記。

袁某在社交平台自述相關情況。（紅星新聞）

王某偉交代，他在2022年註冊「soul」的賬戶，不久後將網名改成「軟怡崽」，盜用袁某的照片與他人聊天，並有過4、5次「聊騷」（曖昧交流）。隨後，他在網上下載部分帶有強烈不雅暗示的相關照片，發到該賬戶的動態，以此來博取陌生網民的好感，從而吸引他人與他聊天。

同時，王某偉還註冊了另一個賬號「h**」，並將幾張男生的網圖發到此賬戶，刻意與「軟怡崽」的賬戶進行曖昧聊天，以求在上面與其他女生聊天時有共同話題，讓別人更加信服。

王某偉表示，這些照片是他本人在淄博市發布的，放假後也在安康市紫陽縣和平村發布過。在該社交平台上，「h**」的賬號在「軟怡崽」的評論區發表大量不雅言論與「軟怡崽」賬號互動。他從2022年8月17日開始盜用袁某的照片，一直持續到2024年11月16日。

王某偉盜用袁某的照片，在社交軟件「soul」上發布性暗示照片，並與他人曖昧聊天。（紅星新聞）

王某偉稱，盜用袁某照片期間與他人聊天，是其本人所為，與袁某沒有關係。盜用肖像權期間，如產生一切法律責任由其本人承擔，「給她的生活帶來了惡劣的影響，我確實非常對不起她，非常後悔幹了這件事情，真的對不起，我刪除所有照片，改正錯誤，並且保證以後絕不會再犯」。

2月7日，袁某發布王某偉手持澄清信的道歉照片。袁某介紹，事情起因是朋友看到她的照片，她才得知有人盜取其照片，且持續兩年之久。在發現盜取照片的是高中同學王某偉後，袁某覺得無法理解，兩人甚至還當過同桌，「到底高中做了什麽事情讓他這麽對待我」。

王某偉手持澄清信道歉。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，2月10日，袁某表示事件已處理完畢，不願再將此事擴大化，「他誠懇道歉就可以，我已經不想再追究這個事，也沒有精力再去講了」。

有內地律師稱，王某偉盜用他人照片已侵犯當事人的肖像權及隱私權。若當事人報警，且王某偉傳播性暗示照片的行為被認定為傳播淫穢信息，最高可拘留15天，並處3000元（人民幣）以下罰款。