【禍從口入】江蘇男肛門劇痛多日後求醫　揭棗核刺穿直腸致感染

江蘇常州有1名高姓男子近日在家人攙扶下，來到當地醫院就診。原來他早前在排便後突然覺得肛門劇痛，數日來未見減輕，並伴有寒顫發熱。醫生檢查後發現，原來有一枚棗核穿破高先生的直腸壁，插入直腸外周的肌肉組織，致使其肛周受感染，痛得行動困難。

江蘇男肛門劇痛多日後求醫，棗核刺穿直腸致感染。（現代快報）

據內地《現代快報》12月24日報道，高先生初時以為是痔瘡發作，所以如常作息和運動，直到兩三天後痛感嚴重得令其不敢排便，連走路都困難，才到醫院求助。他當時一度發燒，體溫升到 39.5 ℃。

常州七院肛腸科副主任醫師徐曉玉檢查後解釋，高先生的肛門旁有一個發紅腫塊，大小約為 4x5平方厘米，另有膿液從肛門裡流出，伴有惡臭。至於在距肛門 3cm 的左側直腸壁，有堅硬物體扎入直腸肌層，露出針刺樣的末端。

帶菌糞渣經傷口滲入正常組織

醫生確診高先生的肛周受感染，原因為直腸有異物，並安排其接受手術以移除異物。醫生於手術中發現，原來是一枚棗核穿破了高先生的直腸壁，插入直腸外周的肌肉組織。報道引述徐醫生意見，他透露類似病例並不罕見，如果診治及時，受損處能快速恢復。

高先生的病例則為進食時誤吞棗核，幾天後排便時棗核刺穿直腸下段，後來他又快步走和劇烈運動，導致異物插入更深的肌層，繼而帶菌糞渣經傷口滲入正常組織，擴大感染範圍。徐醫生指出，如果高先生在發痛初時便求醫，就不會令情況嚴重至此地步。