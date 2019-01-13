安徽漢鞋內偷藏萬六元私己錢「不翼而飛」　報警後求警別告訴妻子

怕老婆會發達？這句話恐怕不適用於安徽的胡先生身上。他偷藏1.6萬元（人民幣，下同）私己錢的鞋子被人偷走，報警後怕被老婆知道，更「苦心」叮囑警員不要告訴她。豈料老婆原來早就知道一切，並把鞋子內的錢「抄家」，等待老公發現後主動交代。

警員翻查閉路電視片段，兩日後（4日）便找到4名涉案疑犯。藏內鞋內的錢，卻早被胡先生的妻子拿走。（網上圖片）

1月2日，家住安徽銅陵市的胡先生報警，稱自己放在走廊的鞋子被人偷走，鞋內有他偷藏的1.6萬元「私己錢」。為避免妻子知道，他更特意叮囑警員千萬不要通知他老婆，不然1.6萬元恐怕會被全部沒收。

警員翻查閉路電視片段，兩日後（4日）便找到4名涉案疑犯，卻未能找回失卻的1.6萬元。4名疑犯全部未成年，他們供稱是貪圖好玩和小便宜才會偷鞋，並說自己並沒有在鞋內發現錢。警員重看閉路電視片段，亦認為鞋內可能沒有錢。

胡先生大感奇怪，最終「鼓氣勇氣」向妻子詢問，對方承認錢是她拿走的。胡妻說，胡先生有一次要出差，她把這雙鞋拿出來想給丈夫穿的時候，發現內藏大量金錢，便直接拿走收起，等待老公發現後主動交代。

偷鞋的4名少年則是從去年12月開始犯案，先後5次在多個小區偷鞋，最終被警方作出批評教育的懲罰。

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