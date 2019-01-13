【空肚食山楂】四川貪嘴男嘔吐不止胃出血　胃部藏拳頭大結石

今年12月，四川成都溫江區醫院消化內科接診一名28歲患者，該名男子出現胃脹、噁心、嘔吐等症狀，甚至還有些許胃出血，經胃鏡檢查後確診為胃結石致病。 據《紅星新聞》1月12日報道，病例中的胃結石有拳頭那麼大，侵佔約四份三個胃部。至於致病原因，醫生解釋是源於患者一時貪嘴，一口氣吃了1斤山楂。

報道指，涉事男子陳義（化名）於12月8日中午吃飯前，空腹吃了1斤左右的新鮮山楂，當晚又和家人一起吃了火鍋。次日陳義胃脹痛、噁心和嘔吐不止，甚至還吐出一些咖啡色樣的不明物質和鮮血，他同時感覺頭暈和渾身乏力，經半天休息未見好轉後，便到醫院求醫。

四川貪嘴男嘔吐不止胃出血，胃部藏拳頭大結石。（紅星新聞）

消化內科醫生何書經對陳義作胃鏡檢查，發現他的胃裡有一個10厘米長、 6厘米闊的胃結石，有拳頭般大，大約佔了胃部的四分之三，因此陳義感覺胃脹，且無法進食。由於胃結石太巨大，無法自行溶解或排出，繼而反覆摩擦胃部，導致胃壁糜爛及出血，嚴重者更可引起胃穿孔和腹膜炎。

醫生：多喝可樂以助溶解排出

陳義後來接受「碎石」手術及服食藥物而痊癒，何書經亦囑咐他多喝可樂，以助溶解和排出剩餘「碎石」，另還可以配合服用碳酸氫鈉這類鹼性物質。

何書經解釋說，山楂、柿子及黑棗等食物中含有豐富鞣酸和果膠。空腹食用時，在胃酸的作用下，山楂與蛋白質結合生成一些不溶於水的沉澱物，是為鞣酸蛋白，當鞣酸蛋白、果膠與食物殘渣等膠合，便會形成團狀凝塊，也就是胃結石。