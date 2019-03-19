成都學校飯堂食材變質是擺拍　三學生家長涉造假被捕認罪

近期，四川成都一所學校食堂爆出食安疑慮，引發當地家長上街維權，相關新聞在網絡快速傳播，輿論一面倒向指責校方。 但經官方聯合調查後，竟出現戲劇性大反轉。一方面官方通報成都七中實驗學校校長因「化解調處矛盾不力」等原因被解聘，另一方面卻指三名學生家長涉嫌對食材變質照片造假。一時間，網絡上充滿各種質疑之聲。

圖右顯示家長疑似製作虛假食材圖。（截取網絡）

3月17日，「成都市聯合調查組」就學校食堂問題舉行新聞記者會，發佈採取八條措施，包括身兼成都七中實驗學校校長和成都七中校長助理職務的江宏被解聘及免職，責令學校認真落實校長陪餐制度等等，同時稱對食材樣品測驗結果顯示，除粉條樣品有黴斑不合格外，其餘17個樣品未發現問題，另有三批次樣品沙門氏菌次日早上將有初步結果。

值得注意的是，成都官員表示，在廚房監控影片中，發現文某某、王某某等3人於3月12日晚10時許，強行進入小學，撕破部分食材包裝，拋灑踩踏食材，就地取物撒在食材上（薑黃粉撒在雞翅，毛肚上撒紅麴米），改變了食材原有形態，並故意擺拍成為照片影片，上傳到網絡，達到引起社會關注，向校方施壓目的。

調查組指涉事3人強行闖入學校，就地取物撒在食材上（薑黃粉撒在雞翅，毛肚上撒紅麴米）。（網上圖片）

目前，成都警方已對三人以涉嫌尋釁滋事罪進行偵辦。此外，成都網警也對5起謠言進行了辟謠，謠言製造者或悔過後予以教育釋放，或被刑事拘留。

然而，針對事件的以上發展，網民們紛紛表示不解和不滿。

事實上，成都政府網站曾於3月15日公佈學校食材首批檢測結果，皆符合食安標準。但官方公布的檢測項目卻是重金屬和添加劑檢測，未包括涉及食物是否發黴變質的微生物和致病菌檢查，因而再次引發爭議。

同一天，官方又立即宣佈溫江區教育局局長黃曉東、區市場監督管理局副局長趙勇登停職檢查。這些舉動，令許多網民感到質疑，表示不知該信誰。

不過值得慶幸的是，成都七中實驗學校逾900人到醫院就診體檢，只有三人需要入院治療，但情況良好；另一人自稱腹痛要求住院檢查，其餘就診和體檢的學生均無明顯異常。

（綜合報道）