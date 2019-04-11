黑洞首張照片公開　基斯杜化路蘭《星際啟示錄》呈現得最接近

由全球200多名科學家組成的研究團隊，昨晚公布了人類歷史上首張黑洞照片。 在此之前，人類都喜歡在不同科幻影視作品上探討天文學現象，包括由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《星際啟示錄》（Interstellar）。當時電影準確地對對科學描述而備受讚譽，當中最令人難忘的場景之一，相信是對黑洞描繪的一幕。沒想到，與首張黑洞照比較下，當時劇組對黑洞的想像，甚至設計，都沒有太大分別。

《星際啟示錄》中，關於黑洞的畫面。（劇照）

在2014年上映，由基斯杜化路蘭執導；馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）及謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）主演的《星際啟示錄》掀起一股太空熱潮。電影當時特意找來加州理工學院物理學家Kip Thorne擔任科學顧問，所以當時電影出爐時，不少人都讚嘆戲中對蟲洞、黑洞及相對論等描述相當準確，這或許是當時其中一個成功因素。當時Kip Thorne透過科學理論方程式來估計黑洞的面貌，如今科學家日前終於證實了黑洞的存在，並公開了它首張的照片。巧妙地，首張黑洞照片竟與基斯杜化路蘭及Kip Thorne對黑洞的預測圖相當接近。或者要挑剔之處，就是戲中的黑洞還附有一層光環圍繞著。

由馬修麥康納希、安妮夏菲維及謝茜嘉謝西婷主演的《星際啟示錄》，當時成功掀起一股太空熱潮。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

當時Kip Thorne特意為《星際啟示錄》撰寫一本書去為大家解釋電影背後的理論。他當時指出圍繞著黑洞的吸積盤（accretion disk）是「沒有活力及低溫–大約是太陽表面的溫度」，所以在電影中觀眾能夠看到周圍的氣體和塵埃圍繞著黑洞。而電影最精確之處，是Kip Thorne是根據愛因斯坦的相對論計算出來，所以是非常接近真正的黑洞。而麻省理工學院海斯塔克天文台的博士後研究員Kazunori Akiyama也表示，電影圖像與首張真實黑洞照並非大家所想的不同：「《星際啟示錄》的圖像幾乎正確！」他續指出，當時觀眾是在土星的角度出發，而今次的圖像是從M87星系出發，所以電影所描繪的黑洞是更加明亮：「因為他們更接近黑洞！」

首張黑洞的照片。（網上擷圖）

最厲害的是，《星際啟示錄》是由電影監製Lynda Obst及Kip Thorne繼《超時空接觸》（Contact）後，再度合作的電影。而在今年初，天文學家收到來自外太空的電波訊號，沒想到，3個月後，兩人的電影續成功預測天文現象。除此之外，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《High Life》同樣預測了黑洞的影像，而他們戲中所展示的黑洞均與首張黑洞照片非常接近。

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