調查指內地逾5成大學生有脫髮困擾　熬夜失眠為主因

內地日前一項針對643間高校大學生的問卷調查顯示，逾5成大學生有脫髮困擾，熬夜失眠、精神壓力大、飲食不規律成為脫髮主因。 調查結果顯示，在脫髮的學生中，逾7成處於輕微脫髮狀態，逾6成曾採取措施緩解脫髮。至於如何緩解脫髮，逾9成大學生認為，減少熬夜會帶來幫助。

調查指內地逾5成大學生有脫髮困擾。（視覺中國）

這項調查由《中青網》校園通訊社進行，結果顯示內地55.68%的大學生有脫髮困擾，44.32%沒有脫髮困擾。在脫髮的大學生中，有51.4%表示在大學期間開始有脫髮跡象，48.6%則表示在就讀大學之前已經脫髮。

重慶醫科大學學生李鴻蕊告訴《中青網》記者，自己深受脫髮困擾，在上大學前已經開始脫髮。「上大學之後，脫髮就更嚴重了。脫髮使我的髮際線上移，頭髮的密度也愈來愈低，甚至有一小塊地方的髮量特別稀疏。」臨近學期末，脫髮現象會更嚴重。

西南財經大學學生劉丁文則說，自己是在大學期間開始脫髮。「我剛進大學時，對未來比較迷茫，所以在學習之餘又加入了很多學生組織，導致我經常熬夜、心情焦慮。」

不少大學生為了考試通宵作戰，容易引發脫髮。（視覺中國）

脫髮與睡眠、飲食問題有關

大學生如何認識脫髮的原因？調查顯示，在可以複選的情況下，88.96%的大學生認為「熬夜失眠」會造成脫髮，80.56%選擇「精神壓力大」，68.58%選擇「飲食不規律」，65.94%選擇「錯誤的洗護方式」，44.01%選擇「營養不良」，38.1%選擇「經常染髮燙髮」，33.59%選擇「家族遺傳」，30.64%則認為是「正常的生理現象」。

「個人認為少熬夜會改善脫髮，因為如果長期熬夜失眠的話，人體長期處在高壓力狀態下，自身的激素分泌也會受到影響。」重慶交通大學學生牟俊龍認為，精神壓力大和激素分泌都是脫髮的重要原因之一，少熬夜可以讓人體生物鐘平衡，從而緩解脫髮。

廣東醫科大學第二臨床醫學院輔導員蔡鑫生認為，關於大學生的脫髮原因，主要與遺傳性脫髮和生活習慣有關。近年來，國家不斷加強對大學生畢業質素的審查，有不少學生平時怠於學習，到交作業或考試時才通宵奮戰，容易導致作息紊亂引起脫髮；此外，大學盛行叫外賣解決三餐，極容易導致垃圾食品攝入過多，從而引起脫髮。

（中國青年網）