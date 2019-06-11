【無妄之災】東莞59歲婦去街市買餸　竟被鮮魚撞裂眼角膜險盲

日前，在廣東東莞，一名59歲婦人去街市買餸時，竟被跳起來的鮮魚撞到左眼，導致角膜嚴重裂傷。所幸入院診治近半個月，最終成功保住眼球，沒有造成永久失明。

趙女士險被鮮魚撞盲左眼。（網上圖片）

事主姓趙，現年59歲，家住東莞洪梅鎮。今年5月28日上午，她去家附近的街市買餸，看見魚檔賣的魚非常新鮮，蹲下來用網兜去撈期間，被一條躍出水面的鮮魚用魚咀撞到左眼。

趙女士的左眼在20多年前就做過一次眼角膜移植手術，視力原本就不太好，被魚咀撞到後，雖然沒有痛楚，卻變得視力模糊。她當時以為只是暫時性的，並沒有太在意。

回到家後，她的眼睛還是看不大清，家人發現其眼睛通紅，覺得應該要去看醫生。於是，她在家人的陪同下來到眼科醫院檢查。醫生發現，趙女士的眼球紅黑一片，角膜受到嚴重裂傷。

醫生透過手術成功將趙女士左眼眼角膜縫合，術後發炎也得到有效控制。（網上圖片）

手術成功將眼角膜縫合

醫院透過對趙女士受傷眼睛進行角膜、眼底多項檢查，最終，診斷為左眼角膜穿通傷伴眼內容脫出，左眼前房積血，情況十分緊急，有可能會失明。

所幸，醫生透過手術成功將趙女士左眼眼角膜縫合，術後發炎也得到有效控制。如今，趙女士住院近半個月，最終可以出院回家。