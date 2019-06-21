媒體揭內地身份證買賣黑幕：90後女性最受歡迎　面容姣好要加價

近年來，內地發生多宗「被法人」案件。不少市民遺失的身份證被他人使用註冊公司，結果遺失身份證的市民在自己不知情的情況下變成了「法人」，還背負起逃稅漏稅等罪名。 《中國青年報》調查發現，現在網絡黑市中的身份證買賣市場需求極大，如今有大量丟失、被盜二代身份證通過「網絡黑市」公開售賣，甚至還有人售賣用他人身份證註冊的空殼公司。

現在黑市中的身份證買賣市場需求極大。圖為內地第二代身份證。（視覺中國）

記者用聊天軟件QQ搜索「二代證」，發現有些賬號頭像中就有「二代SFZ」（SFZ，身份證拼音shenfenzheng的首字母）的字樣以及聯繫方式，還有一些以視頻的方式吸引「顧客」，寫著「二代身份證，加QQ號」。

記者聯繫了其中幾個QQ號。一個網名為「2代身分征」的賣家稱，身份證是通過各種「正規」管道收集而來，明碼標價，貨到付款。「這些都是『白戶』，沒犯罪沒貸款，只能挑性別和年齡，不能挑頭像。」

該賣家稱，「90後」女性的身份證最受歡迎，面容姣好的還要加錢，但如果購買的數量多，「價格好商量」。

湖北武漢，武漢鐵路警方收繳的假證。（視覺中國/資料圖片）

當記者提出「想要購買身份證註冊公司」之後，對方讓記者添加另一個名為「二代（空間挑選）」的QQ號，並提供相冊密碼給記者。在該QQ空間的相冊中，建有「70後女」「80後女」「90後女」「70後男」「80後男」「90後男」6個相冊，共有542張身份證的照片。這些身份證信息顯示，身份證主人遍及全國各地，而流覽量達上千次。

記者追問身份證掛失後是否會影響註冊公司，賣家明確表示「只要身份證有磁就可以，要是掛失就不能弄了，別人公司還怎麼開？」

對方稱，每個月都有十多個「客戶」以此註冊公司，「開公司不用人臉識別，交給公司財務處理很方便。」

在網上，還存在大量倒賣空殼公司的QQ群，群裡每天有人時不時地發布「貨源信息」。

安徽淮南市公安局民警整理收繳的假身份證。（資料圖片/視覺中國）

網名為「阿飛」的賣家稱，買家支付定金，就會收到法定代表人、股東的身份證以及銀行帳戶等信息，買家可以到銀行做進一步驗證。

「阿飛」稱，現在這種空殼公司很受歡迎，「這種公司多數是用他人遺失的身份證註冊的，都屬於『灰色地帶』，就算逃稅、欠錢也查不到你。」

記者梳理發現，這些被買賣的身份證件主要源於他人遺失，還有部分不法分子通過向網吧網管低價收購、以辦理貸款為藉口騙取等方式獲取證件。不法分子購買身份證，希望成為他們企圖掩蓋真實身份、逃脫法律處罰的「保護傘」。

專家：二代身份證製造技術存在缺陷

前不久，涉嫌弑母的北京大學學生吳謝宇被福建警方抓獲。據警方通報，逃亡期間他通過網路購買30多張身份證，3年時間一直在國內活動。

中國政法大學研究生院副院長解志勇認為，一方面，現行的二代身份證的製造技術本身存在缺陷。身份證晶片內的資訊並不會因為掛失而失效，一旦身份證丟失或者被盜就會有被不法分子盜用的可能；另一方面，公安、工商等許多政府部門沒有共用信息，比如公安機關的身份證掛失記錄，工商部門系統內並沒有顯示。

他建議加快身份證查驗的技術含量，比如植入相關晶片，可實現身份證掛失後即觸發失效的機制。同時加速建立身份證掛失信息共用機制，擴大身份證掛失資訊的共用範圍，覆蓋至實名制所需要的領域。

（中國青年報）