安徽15歲少女乘火車去湖南見網友　父母搭飛機趕至抵達車站攔截

近日，安徽亳州15歲女孩小朱連夜乘火車遠赴千里，要到湖南婁底與男網友相見。其父母心急如焚，搭乘飛機趕往婁底攔截，並向鐵路警方求助，得知女兒所在車廂。 小朱父母抵達婁底車站後，在月台等待火車抵達，最終成功將女兒攔下。小朱告訴父母，自己見網友是因為父母平時只顧忙工作，她每天都見不到他們，才想要網上相識的男孩陪陪自己。

警員陪同小朱父母在火車站攔下小朱。（長沙鐵路警方）

7月28日晚6時左右，湖南婁底火車站派出所接到亳州警方通報，稱亳州一名15歲女孩小朱早上離家出走，乘坐K875次列車從亳州站前往婁底站，其家人正乘飛機趕往婁底，請求警員幫助尋找。

警員立即詢問女孩詳細資料及體貌特徵，隨後與K875次列車乘警取得聯繫，確認小朱在列車9號車廂。

當晚10時5分，列車到達婁底車站，警員已陪同小朱父母到月台等候，當小朱走出列車的那一刻，其母親飛快地奔上前，母女相擁痛哭。

母親邊哭邊對小朱説：「女兒，你怎麼那麼傻，萬一遇到壞人我們該怎麼辦？」小朱亦痛哭不已，對母親訴説委屈，稱父母平時只顧忙工作，她每天都見不到他們，才在網上與一個男孩聊天，想讓他陪陪自己。父母聽後一把抱住女兒，遲遲不肯放開。

（澎湃新聞）