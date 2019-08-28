【軟暴力】在債仔父親喪禮播喜慶曲《好日子》追數　山東6人獲刑

山東濟南一個惡勢力犯罪集團，經常使用暴力威脅手段追收借款，又故意在欠債人父親喪禮期間，放炮仗和播放喜慶歌曲《好日子》催債，構成「軟暴力」行為。 周二（27日），當地法院一審公開宣判此案，其中涉案的犯罪集團主腦張姓男子被以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪判處有期徒刑8年，並處罰金4萬元人民幣。其餘5名涉案的被告則獲刑3年到1年零6個月不等。

濟南市長清區人民法院27日對山東首例「軟暴力」案公開宣判。（法院供圖）

據濟南中院官方通報，張男從事非法高利放貸業務，其苑姓妻子負責管理資金，還有賈姓、姚姓兩名男子為張男開車。張男經常糾集苑、賈、姚等人採用暴力、威脅等手段催收借款，並聚眾毆打他人。

通報又稱，2014年至2017年間，以張男為首的犯罪集團，嚴重擾亂經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。2014年11月，張男向被害人金某追索欠款，在其住宅大門、院牆上噴塗「金某還錢」等內容，並在金某之父去世後辦理喪事期間，召集多人在現場附近用喇叭喊「還錢」、放炮仗、播放歌曲《好日子》、拉橫幅，直至喪禮結束。2017年11月，張男因錯撥被害人劉某的電話，二人在電話中發生爭執。張男其後隨即召集20餘人，驅車到劉某所在地對其進行毆打，致劉某輕傷。

通報並指， 2015年以來，張男的犯罪集團還多次實施潑油漆、砸窗戶等違法行為。

濟南市長清區人民法院27日對山東首例「軟暴力」案公開宣判。（網上圖片）

法院認為，張男以非法佔有為目的，敲詐勒索財物，數額較大。此外，張男夥同其他被告人在喪禮現場公共場所起鬨鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂，辱駡、恐嚇他人，情節惡劣。至於張男召集其他多名被告毆打他人，張男是主腦，其他涉案被告是積極參加人員，張男的行為構成敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪，其他被告也分別構成尋釁滋事罪或聚眾鬥毆罪，法庭遂作出上述判決。

（綜合報道）