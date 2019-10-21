繼為地圖風波道歉後　Dior派對播愛國歌曲　內地網民：求生慾好強

法國奢侈品牌Dior（迪奧）上周三（16日）內地一場校園宣講會上，展示的Dior中國門店分佈地圖遭觀眾質疑未涵蓋台灣。該觀眾在網絡發帖稱，宣講會負責人當時辯稱台灣面積比較小，要放大地圖才能看到，又表示他們稱中國大陸為中國，稱中國大陸加上香港、台灣為Great(er) China（大中華）。 事件引發輿論抨擊後，Dior發聲明致歉，指將嚴肅處理。有趣的是，上周六（19日）Dior在上海舉辦的春夏發布秀閉幕派對上，參會者發現播放經典愛國歌曲《我和我的祖國》。現場短片在網絡引發熱議，不少內地網民表示Dior「求生慾好強」。

據早前報道，Dior本月17日通過官方微博發表致歉，強調事件是不代表公司立場的員工個人失當行為，公司已着手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。

10月19日晚上8時30分，Dior 2020春夏成衣系列發布秀上海場如期舉行。然而閉幕後的派對期間，現場背景音樂播放了一首經典愛國歌曲《我和我的祖國》，與Dior以往的派對風格大相徑庭。音樂甫一響起，大家紛紛停下舞步、放下酒杯，拿起手機錄影，記錄下這一特別的時刻。

Dior在派對現場播放的是由著名歌唱家李谷一演唱的版本。（網上圖片）

值得一提是，Dior在派對現場播放的是由著名歌唱家李谷一演唱的版本。短片被放上網後，不少內地網民紛紛表示，「隔着屏幕都能感受到滿滿的求生慾」，亦有人認為這種疑似「病急亂投醫」式公關，「還不如在道歉和處理方面多下下功夫」。

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