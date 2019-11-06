廣西男子應輕生女要求將其推下江　被控故意殺人後簽認罪認罰書

此前在廣西南寧，一名15歲少女欲跳江輕生，因為太害怕不敢往下跳，於是找了一名路過大橋的陌生男子幫忙，要求對方將自己推下橋。少女跌落江後獲救，男子則被檢方指控故意殺人。 至本月5日，案件一審開庭，涉事的李姓男子當庭表示「很後悔」。檢方建議「在有期徒刑3年至3年6個月幅度量刑」，此案未當庭宣判。據悉，李男已自願與檢方簽署了認罪認罰具結書。

事發地點為南寧市凌鐵大橋。（視覺中國）

綜合內媒報道，案件發生在今年4月，19歲的李男路過南寧市凌鐵大橋時，遇到一名少女企圖跳江。少女因害怕便讓李男將她推下去，李男照做後少女跌入邕江。當時有路過市民看到這一幕後立即報警。事後少女被救起，無生命危險，李男則被警方帶回去接受調查。

南寧市青秀區檢察院指控，李男犯有故意殺人罪。經鑒定，案發時，李男無精神病，具有完全刑事責任能力。該案審理前，在律師見證下，李男與檢方自願簽署了認罪認罰具結書。

其後在庭審過程中，李男並未為自己行為做任何辯護。他表示，自己現在很後悔，也知道錯了，並稱今後不會再犯。而為李男辯護的律師亦提交一份證明，列舉李男家境困難、其父臥病在床兩年多需要人照顧等，懇請法院量刑時酌情減輕處罰。

辯護律師還提出，李男的行為跟刻意謀殺有本質區別，且被害人最後也獲救，建議法庭對李男處以最輕量刑處罰。另一名辯護律師提出，李男屬初犯，也有自首情節，建議對李男從輕或減輕處罰。

南寧公訴機關認為，李男客觀上有故意非法剝奪他人生命的行為，犯有涉嫌故意殺人罪。（網上圖片）

但公訴機關認為，李男明知將人從橋上推下河會致人死亡，仍將被害人推下去，其主觀上有殺人的故意，客觀上有故意非法剝奪他人生命的行為，其行為涉嫌故意殺人罪。鑒於被害人最終獲救，沒有造成嚴重後果，是殺人未遂，可以從輕或者減輕處罰。最終，檢方建議，應對李男在「有期徒刑3年至3年6個月幅度量刑」。

報道稱，據法院透露，此案目前尚未宣判。

（新京報）