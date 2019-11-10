【有片】深圳女通宵玩手機　睡醒後左眼突失明

隨着智能手機、平板、電腦等電子產品愈來愈普及，熬夜追劇、打機成為家常便飯，但不少人因此面臨愈加嚴重的視力問題。 日前，深圳就有一名女子因熬夜玩手機，左眼一度失明，在經手術治療後才逐漸恢復視力。

據《梨視頻》報道，該女子熬夜玩手機「幾乎玩了一整夜」，第二天早上起床，馬上又拿起手機接着看，但過了大約5分鐘左右，就突然發現左眼看東西不清楚，「幾乎甚麼都看不到」。

這名女子的主診醫生表示，患者就診時「視力僅有0.04」，透過眼底檢查發現，視網膜前有幾處大片出血，尤其是黃斑部前出血嚴重，有大片血液遮擋。醫生據此診斷，女子視網膜前發生出血，亦即Valsalva視網膜病變（Valsalva Retinopathy），若不治療可能會留下後遺症。

而醫生用激光方式，在女子黃斑部前出血點的最底部打穿一個小孔，讓出血從孔流出。經過治療，該女子的視力已逐漸恢復至正常水平。

近年來，因熬夜長時間觀看電子屏幕導致失明的病例屢有發生。今年10月，陝西西安一名大齡男子因睡前關燈玩手機，導致「眼中風」幾近失明引起熱議；去年亦曾有一則案例，一名女士在國慶假期期間徹夜追看熱門劇集《延禧攻略》，險些失明。

去年有女子追看《延禧攻略》險失明 按圖看事件經過：

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（綜合報道）