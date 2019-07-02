杭州小學規定視力差不能評「三好學生」　官方：望學生全面發展

內地近視年輕化的問題日益嚴重。在浙江杭州，就有一間學校將視力作為評價「三好學生」（思想品德好、學習好、身體好）的依據，要求兩眼視力都在500度以下，方能參與評選。

「三好學生」是內地的一種學生榮譽。（網上圖片）

內地的一種學生榮譽，評選並表彰「思想品德好、學習好、身體好」的學生，在大、中、小學均普遍推行，其在升學上將獲得優先選擇和分派的機會。 三好學生

近日有網民曝料指，杭州西湖區三墩小學宣布，學校每學期都會測量學生視力，只要其中一隻眼或雙眼近視達到500度以上，將不能評選「三好學生」。

消息稱，有學校家長批評道，她的女兒成績很優秀，但因為遺傳近視而視力不佳，無法評選三好學生，「我很傷心。在我心裡，女兒永遠都是三好學生。」

面對有關爭議，主管部門「杭州市西湖區教育局」表示，「三好學生」是德智體美勞多方面的綜合性評價，學校制定關於眼睛視力的評選標準也是希望學生全面發展，同時引起家長在這方面的重視。

有網民認為，一些近視是遺傳性的，硬性規定並不合理，亦有人表示，此舉能引導學生關注健康：