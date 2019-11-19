吃麻辣火鍋豬羊肉未煮熟　浙男腦生寄生蟲屢發癲癇

浙江一名46歲朱姓男子，上月吃麻辣火鍋時索性將未煮熟的豬肉和羊肉吃下，一段時間後就開始頭暈、頭痛，半夜熟睡時還出現抽搐、吐白沫等癲癇症狀，經診斷為腦囊蟲病（neurocysticercosis）。 11月19日，浙江大學醫學院附屬第一醫院透露，經過驅蟲、降顱壓治療，朱男已恢復健康。

醫生指出，遠離腦寄生蟲病應以預防為主，烹調時務必將食物煮熟。（示意圖）

據悉，朱男是浙江一名建築工人，今年到湖北武漢工作，上月他買了一些豬肉和羊肉，在租屋自製麻辣火鍋。一段時間後，他感到頭暈、頭痛，半夜熟睡時還出現抽搐、吐白沫等癲癇症狀，在當地醫院檢查顯示「顱內多發鈣化」等，醫生建議進一步檢查，但癲癇症狀消失後朱男自覺身體健康，未再檢查。

出院後，由於癲癇症狀多次在半夜出現，朱男返回浙江求醫。醫生得知朱男吃下未煮熟的豬肉、羊肉，為他做了頭顱磁共振檢查，顯示其「兩側大腦半球多發病變，結合血和腦脊液中囊蟲抗體陽性」，診斷為腦囊蟲病誘發癲癇。

醫師判斷，朱男吃火鍋時食用的豬肉、牛肉很可能有豬囊尾蚴（ Cysticercuscellu-losae）寄生，因肉未煮熟，導致豬囊尾蚴通過消化道進入大腦。朱男回憶，當時他吃得很急，麻辣鍋底又是紅色，看不出肉是否熟透。

醫生指出，豬囊尾蚴寄生在人腦，是豬肉絛蟲的幼蟲。人食用被污染的食物後，蟲卵經腸道內消化液的作用孵化出幼蟲，鑽過腸壁，隨血液循環及淋巴液到達全身各處。由於大腦的血液循環量最大，最常累及的就是腦部。遠離腦寄生蟲病應以預防為主，如砧板應生熟分離，烹調時必須煮熟等。

（綜合報道）