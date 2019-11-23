【上海馬拉松】參賽期間代跑兼踩單車　2名違規者遭終生禁賽

內地馬拉松不時傳出作弊醜聞，上海近日舉行的國際馬拉松比賽，就一名女跑手被拍到曾騎上共享單車，再換上號碼牌抵達終點，引起輿論關注。 至周五（22日），上海馬拉松組委會在官網發布公告，處罰違規女跑者和她身旁的男跑者終身禁止參加上海國際馬拉松賽以及相關系列賽事，並報送中國田徑協會追加處罰。

身穿黑色外套和紫色背心的女子在賽道另一側騎共享單車。（網上圖片）

綜合內媒報道，本屆上海馬拉松賽事結束後，網上流傳的照片顯示，一位女跑者身穿黑色外套和紫色背心，騎着一輛共享單車，身上並沒有號碼牌。但在另外一張照片中，同樣是這位女跑者，卻突然戴上了E30165的號碼牌，並且牽着一位E30150的男跑者，出現在馬拉松的終點。

此外，有網民指出，今年「上馬」男女號碼牌並非同樣的顏色，女選手都是紅色的。照片中的女跑者換上的號碼牌為藍色，即她戴的是男選手的號碼牌，應該是代跑行為。

上海馬拉松組委的處罰公告。（官網截圖）

事件曝光後引起軒然大波，上海馬拉松組委會其後公告了處罰結果，指根據比賽監督、裁判員報告，錄像、圖片材料顯示和相關參賽者舉報，認定參賽號為E30165的號碼布持有者張某存在轉讓號碼布及芯片的行為；替跑者趙某（女）存在替跑行為，並在替跑過程中同時使用交通工具，嚴重擾亂比賽秩序；認定參賽號為E30150的號碼布的持有者趙某（男）共同參與全過程且並未制止其發生。

公告稱，基於以上違規行為，E30165號碼布的持有者張某被取消比賽成績，在未來2年禁止參加上海國際馬拉松賽、上海國際半程馬拉松賽、上馬系列賽等賽事；替跑者趙某（女）及E30150號碼布持有者趙某（男）被終生禁止參加上海國際馬拉松賽等賽事。

除了這3名跑者被處罰外，組委會還認定參賽號為F60089的參賽者陳某存在轉讓號碼布及晶片的行為，也被取消比賽成績、禁賽兩年。組委會還表態，將對違規參賽情況持續進行核查，若經證實將及時做出處罰通報。

（新京報）