港人港珠澳大橋失蹤證實被捕　海關關員講述過程強調屬內地管轄區

香港一名男子早前稱父親經港珠澳大橋到澳門，途經東人工島時被內地公安扣查，最終失去聯絡，引起社會關注。珠海公安其後通報，涉案53歲男子鍾某明是走私集團重要成員，早於2012年就被深圳機場海關緝私分局通緝。 內地官媒《環球時報》近日公開辦理鍾某明案的兩名海關關員的訪問片段，強調港珠澳大橋東人工島屬於內地法律管轄區域，內地公安機關有權依法對檢查入境人員。

女關員講述發現鍾某明的過程。（影片截圖）

其中一名海關女關員指，事發於上周五（13日）下午3時許，當時她正在港珠澳大橋東人工島上檢查一輛運載旅客的大巴，期間發現鍾某明疑似是公安機關網上在逃人員。女關員的上級領導其後表示，通過仔細核查比對，確認鍾某明就是深圳海關緝私部門依法通緝的走私集團重要成員，目前已按照相關法律規定，將鍾某明移交深圳海關緝私部門。

女關員的上級領導強調，港珠澳大橋東人工島屬於內地法律管轄區域，內地公安機關有權依法對檢查入境人員。

港珠澳大橋東人工島的臨時安全檢查站。（影片截圖）

此外，《環球時報》指珠海公安在港珠澳大橋東人工島設立臨時安全檢查站，目的是切實維護港珠澳大橋區域的社會治安秩序，為澳門回歸祖國20周年慶典活動創造良好社會環境，「警方不會針對任何地區人員」，凡是違法者都會被依法處理，所有合法通行的人員、交通運輸工具則不會受到任何限制，擁有充分的通行自由。

報道又稱，外界有疑問假設在臨時檢查站發現有參與修例風波的示威者，珠海公安將會如何處理，「凡是違反中華人民共和國各項法律、法規和相關規定的人員，警方都會依法處理，構成犯罪的，將依法追究其刑事責任」。

（環球時報）