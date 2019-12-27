深圳禁養犬名單剔除唐狗及英國老虎狗　近10萬隻狗可被登記飼養

深圳12月25日發布《關於公布烈性犬名單的通告》，更新深圳禁養烈性犬名錄，將中華田園犬（唐狗）和英國鬥牛犬（英國老虎狗）從原來27種禁養烈性犬名單中移除。 此前有很多人都表示，唐狗是大家的「老朋友」，不希望被禁養，因此通告一出，不少內地網民在微博留言表示歡迎，並稱應該在全國推廣。

唐狗和英國老虎狗被深圳剔除在禁養犬名單之外。（網上圖片）

據悉，該通告自2020年1月10日起施行，有效期5年，原深圳市農林漁業的相關名單同時廢止。這也意味深圳市民可在辦理唐狗和英國老虎狗的養犬登記證後持證飼養。

而據今年4月深圳市城市管理和綜合執法局的調研數據顯示，深圳現有8萬餘隻唐狗和1萬餘隻英國老虎狗。報道稱，上述兩種犬只品種受寵物飼養者廣泛歡迎並接受，且對人的攻擊性不像其他禁養烈性犬那麼強，這種情況下，將其納入養犬管理範圍更能規範市民養犬行為。

深圳今年6月曾突擊檢查不文明養犬。（深圳商報）

內地網民熱議：

「太棒了！田園犬也有自己的「身份證」啦。」 「希望別的城市也推廣一下。」 「希望全國推廣！不要動不動就打狗。」 「前段時間給流浪狗定收養期限的也是深圳吧，真的走在文明前列。」 「不管甚麼品種，只要得到善待和足夠的社交機會，都可以成為溫順的夥伴。狗是否擾民取決於主人和社會環境。希望其他城市也把禁養品種規範得更科學。」

根據《深圳市養犬管理條例》，唐狗和英國老虎狗「解禁」後，其餘25種烈性犬品種還包括藏獒、中亞牧羊犬、日本土佐鬥犬、秋田犬等。

（綜合報道）