【新冠肺炎】威逼利誘借菩薩過橋　內地網民分享令長輩戴口罩妙計

老媽當年逼真我穿秋褲時的心態，我體會到了，因為我在逼父母戴口罩。這是一場會會令人血壓飆升的博弈，我說的每一個字他們都能聽懂，但他們就是不以為然。就所謂我多次被告知熬夜會猝死，但永遠不相信這事兒會發生在自己身上一樣。只不過，熬夜猝死我一個，不戴口罩新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病毒傳染全家。

事情的原委想必此刻大家已經知道了，新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，全國多座城市確診因其感染的新型冠狀病毒肺炎病例。

但其實「野味病毒」這個名字或許更適合它，但凡有些人心裡有一點數，也不至於讓全國人民承受這樣的折磨。而至於傳播範圍，經常出發前家裡還風平浪靜，到達後疫情地圖上已經變色。

而此刻面對病毒，我們普通人能做預防措施之一，除了要注意衛生，勤洗手，多通風，少去人多密集的地方外，還有就是要戴口罩！戴口罩！戴口罩！但戴口罩有多難？買口罩的過程讓我回想起了自己買春運火車票。好不容易戴上了，沒想到還有比這更難的，那就是讓家裡的親戚長輩也戴上……

為讓家中長輩戴口罩 網民奇謀盡出（按圖繼續閱讀）↓↓↓

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