【新冠肺炎】福建公司炮製「華商太難」假消息　發布者被追究刑責

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情爆發期間，某微信公眾號早前發布多篇題為《疫情之下的XX國，店鋪關門歇業，華人有家難回，XX國華商太難了！！》的文章，其標題使用統一格式，內容也一模一樣，僅僅是更換了國名。外界質疑是「批量生產」，製造海外疫情恐慌情緒。 本周五（3日），福建省福州市公安局透露，「華商太難」系列文章由福建公司旗下微信公眾號的管理人員薛姓男子捏造，薛男目前已被警方採取刑事強制措施，案件正在審理中。

綜合內媒報道，據福州警方介紹，今年3月初，當地網警在開展日常互聯網安全巡查時，在某微信公眾號上發現多篇涉及疫情的文章《疫情之下的XX國，店鋪關門歇業，華人有家難回，XX國華商太難了！！》。由於涉及多國華人的疫情信息，網警對文章內容進行仔細甄別，發現這些文章不僅標題使用統一格式，內容也一模一樣，僅僅是更換了國名，甚至文章裏的主人公「王先生」也隨著作者的安排出現在世界各國。

報道稱，炮製上述文章的多個微信公眾號指向福建數間公司，涉事公司法定代表人則回應稱，兩間公司存在關聯，均為一人負責運營。文章提及的海外疫情情況「部分屬實」，但在具體運營中確實出現批量複製情況，目前已刪除相關文章。

微信方面則透露，系列違規文章牽出3間公司，包括「福清天天快幫網絡科技有限公司」，法人代表為郭仕強；「福清時代創想傳媒有限公司」，法人代表為郭紅；以及「福清市海外同城人人幫網絡科技有限公司」，其法人代表為薛育明。內媒調查發現，3間公司存在關聯，法定代表人分別為薛育明、郭紅（薛育明妻子）和郭仕強（郭紅哥哥）。

在微信搜索關鍵字「華商太難了」出現的文章千篇一律，只有國家名不同。（微信）

警方經核實，一系列「華商太難了」的文章是有人故意編造的虛假消息，於是對相關情況開展調查。及至3月18日，警方依法傳喚該微信公眾號的管理人員薛男（相信即薛育明）到公安機關配合調查。薛男到案後承認相關文章均為其一手捏造，目的是為了提高閱讀量和吸粉以盈利。目前薛男已被警方採取刑事強制措施。

（新京報／澎湃新聞）