【防疫飲食】營養師推介15款提升免疫力食材　番茄牛油果可多吃！

新型冠狀病毒肺炎席捲全球，世界衛生組織更已將此疾病定調為全球大流行，該如何才能在這波疫情延燒下全身而退呢？台灣聯安預防醫學機構顏佐樺醫生表示，除了注意個人防護、減少出入人多擁擠處之外，提升個人免疫力也是關鍵之一！莊譓馨營養師也補充，建議可從飲食調理做起，多攝取營養充足的食材，以強化身體的防護力喔！

想要強健體魄、增進免疫力，建議日常可以多吃以下幾類食材（點擊下圖看清！）

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莊譓馨營養師提醒，飲食攝取宜均衡、不宜偏廢，雖然建議可多吃上述各類食材，但更重要的是長期均衡且多元攝取各類營養成分，才真的有助於維繫身體的健康。此外，顏佐樺醫生也補充，若想額外攝取保健品以補足飲食不足的營養時，也應遵循適量攝取的原則，若長期服用高劑量的營養素恐導致健康的反效果，且如有特殊疾病者仍須諮詢醫生的診斷與治療建議為佳。

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