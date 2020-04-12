【兒童健康】食飯先食菜再食肉會較健康？營養師拆解飲食習慣迷思

坊間經常流傳一些關於飲食習慣的迷思，例如吃飯先吃蔬菜較為健康、飯後喝湯比較理想等等。究竟背後有什麼原因，應用在大人和小朋友身上又是否有一樣效果呢？ 香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）為我們一一拆解。

1. 吃飯應該要有次序嗎？

坊間經常有建議指吃飯先吃蔬菜會比較健康，但Annie解釋，其實只是因為先吃了蔬菜有纖維就會有飽肚感，比較容易控制食量。而當所有食物到達胃部時會一起消化，所以其實分別不大。

而對於小朋友來說，Annie沒有特別建議先進食哪類食物，因為每樣食物的營養都重要，最重要是不偏食，最好每一口都有飯（或者澱粉質）、有肉（或蛋白質）和蔬菜。她又提醒不要因為小朋友喜歡某類食物就大量進食。

2. 飯前還是飯後喝湯比較好？吃飯期間喝水會影響吸收？

Annie指飯後喝湯或水比較理想，不建議邊吃邊喝，因為會稀釋胃酸，影響消化。而小朋友的胃部容量較少，飯前喝湯可能已經有飽肚感，導致沒有吃飯的胃口。

3. 吃飯吃得急會致肥？

大人的話，Annie建議吃飯吃得慢一點，因為吃得太快，有機會未有飽肚感，容易進食過量；亦容易出現胃氣漲, 甚至胃酸倒流等問題；血糖亦會上升得很快，過多血糖容易令脂肪積聚。

小朋友的話，大人通常都希望他們在短時間內吃完飯，因為他們欠缺耐性，坐不定。但Annie也不建議他們吃得太快，她指對小朋友最大的影響不是肥胖，而是消化吸收。他們吃得快除了是因為太餓，也可能因為沒有把食物完全咀嚼，這樣會影響胃部消化。所以她提醒家長應避免將「邊個小朋友食得最快就最叻」的觀念灌輸給小朋友，而小朋友在半小時內吃完飯就算是最理想。

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營養師建議營養早餐：

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