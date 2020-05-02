強迫共同洗澡觸碰敏感部位　四川男教師被指10年性侵逾20名男學生

曾先後任教於四川省宜賓三中、成都石室中學的男老師梁某，近日被舉報曾在10年間性侵20多名男學生。受害者紛紛發聲稱，梁某憑藉學生對其的信任，以妻子懷孕期間許久未發生性行為、協助受害者按摩解壓等說辭對學生進行騷擾，包括碰觸受害者敏感部位、共同洗澡、親吻胸部及下體等猥褻行為。 事件曝光後引起社會關注，成都市教育局5月1日回應稱，市政府相關部門正會同教育局聯合調查此事。

被學生舉報性侵的梁某在四川任職教師。（網上圖片）

4月30日，一篇發表在微信公眾號上的文章《10年性侵逾20個男生，全國知名班主任梁某仍在講課，受害者實名發聲》在網上熱傳，文章列舉了多位當事人對遭遇梁某性侵過程的陳述，並稱內容均經過受害者確認。

據文章作者統計，2010年至2020年，梁某利用班主任和心理健康中心主任的身份，以對學生進行心理疏導為名，對班上的男同行實施各種程度的性侵和騷擾，已統計到的受害者超過20人。

文章還提到，經受害人舉報，2018年10月梁某以猥褻既遂的罪名被警方逮捕並關押，而後被保釋，並繼續在全國巡迴講課。對此，成都市教育局值班室工作人員回應稱，目前可以確定的是梁某已經不在石室中學工作了，但不確認梁某是否還在成都教育系統工作，也尚不清楚其是否曾因猥褻被公安機關處理過。但針對此事的相關調查已經啟動，調查結果將適時對社會公布。

有網民以性侵受害者名義開設微博帳號，要求吊銷梁某教師執照和立案調查。（微博）

成都石室中學校長表示，梁某已於2018年從該校離職，並稱其離職是因為學校接到了畢業生的舉報，「梁某跟已畢業的學生之間有些行為習慣不是特別好，我們找他談話、處理，他後來主動提出和學校按相關規定解除勞動關係。」

校長還透露，向學校舉報的是已畢業的學生，當時校方沒有接到過在讀學生反映梁某存在不良行為的問題。

（綜合報道）